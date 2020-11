Ekspert: Derfor går det galt på Københavns Vestegn

Fire kommuner på den københavnske vestegn topper listen over kommuner med fleste smittede per 100.000 indbyggere

De fire kommuner, som har flest smittede per 100.000 indbyggere, ligger alle på den københavnske vestegn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Vestegns-kommunerne er dermed særdeles negativt repræsenteret på statistikken over fleste smittede i kommunerne.

Det er Albertslund, der topper den liste, som ingen kommuner har lyst til at toppe.

Her er der 491 smittede per 100.000 indbyggere, mens Høje-Taastrup kommer ind på en anden plads med 462 smittede per 100.000 indbyggere.

Høje-Taastrup bliver efterfulgt af vestegns-kommunerne Ishøj og Vallensbæk med henholdsvis 354 og 284 smittede per 100.000 indbyggere.

De øvrige kommuner på toppen af listen ligger alle på Vestegnen eller er grænse-kommuner som eksempelvis Ballerup og Gladsaxe. Først på niende pladsen er en kommune, der ikke ligger vest for København. Her er Rudersdal repræsenteret med 207 smittede per 100.000 indbyggere.

Sundhedsministeren præsenterede lørdag fem nye risikoniveauer, der skal gøre det lettere at skrue op og ned for corona-restriktionerne nationalt og lokalt.

Folk bor tættere

Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, kan der være flere forklaringer på, at smitten er så udbredt på Vestegnen.

- For det første bor folk nok tættere i vestegns-kommunerne end generelt. Og der er også mange mennesker sammen. Desuden har man måske i højere grad arbejde, der giver megen kontakt til andre. Så det er en helt anden situation end flere steder i Jylland og nord for København, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge virologen kan en del af forklaring også være, at der er mange med anden etnisk herkomst end dansk, der er bosat på Vestegnen.

- Så er der nok generelt den problematik, at folk med anden etnisk baggrund ikke bliver tilstrækkeligt informeret om, og ikke søger tilstrækkelig information om, hvordan de skal gøre tingene. Der mange facetter i det. Der ikke noget quickfix. siger han til Ekstra Bladet.

- Hvis én i en familie er smittet, og du bor fem mennesker i en toværelseslejlighed, er det svært at isolere den smittede fra de andre. Og der er det et spørgsmål om, at arealet per person gennemsnitligt er mindre på Vestegnen end i Hellerup.

Magnus Heunicke (S) har indkaldt vestegnskommuner til et møde om coronasmitte i udsatte boligområder. Foto: Jens Dresling

Skal til coronamøde

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ifølge DR indkaldt ti vestegns-kommuner til et møde om coronasmitte i udsatte boligområde.

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), siger til DR, at han er glad for invitationen.

- Vi har mange tosprogede borgere fra 125 lande, og vi har manglet information om, hvem vi særligt bør opsøge. Vi har også selv måttet lave informationsmateriale og oversætte det, siger han.