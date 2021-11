Ekspert: Derfor har vi flere indlagte end sidste år

De seneste ugers stigende smitte er svær at forklare. På trods af at tre ud af fire danskere er vaccineret, så er der både flere indlæggelser og et højere smittetal, end på samme tid sidste år, og altså før vaccinen.

I en pressemeddelelse skriver Statens Serums Instituts ekspertgruppe:

'Vi kan ikke sige præcis hvad årsagen er til dette spring. Det kommer i kølvandet af efterårsferien, hvor man ofte er tættere sammen med familien på tværs af generationer.'

Det bakker professor og leder ved Pandemix Centret ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen, op om.

- En mulighed er effekten af efterårsferien, men det er svært at sige med sikkerhed.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), ville for en uge siden ikke afvise, at der blev genindført restriktioner, hvis smitten fortsætter med at stige. Foto: Claus Bech

Naturlig konsekvens

For et år siden var der 174 indlagte med coronavirus. Det tal er et år efter noget højere med 255 indlagte. Men at både indlæggelse og daglige smittetal er stigende giver god mening, ifølge professoren.

- Vi ser partybusser i byen, hvor folk står som sild i en tønde, og generelt er der ingen restriktioner. Med et kontakttal på 1,4, og et sæsonskift der imod os, fordi vi er mere indenfor, så så er det ikke mærkeligt at smitten stiger.

Hvad tænker du om, at der for eksempel kører partybusser rundt?

- Jeg tænker, at jeg ikke har lyst til at køre med, siger Lone Simonsen, og opfordrer generelt til, at man holder fast at man holder fast i de gode ting man selv kan gøre.

Flere smittede på vej

Ekspertgruppen forudser, at smittetallene vil stige i den kommende tid. I starten af december forventer ekspertgruppen mellem 2000 til 4500 daglige smittetilfælde.

Der er der dog ingen grund til den store bekymring.

Lone Simonsen har under pandemien fået øgenavnet 'Corona-Lone', da hun var en af de første eksperter i Danmark, der advarede mod sygdommen. Foto: RUC

- Smittetallene er steget meget, men indlæggelserne er ikke steget helt ligeså meget som frygtet. Hvis man ser på grafen over dødsfald i Danmark, så er den fladet fuldstændig ud.

Sammenlignet med mange andre lande går det stadig godt i Danmark.

- I Bulgarien og Rumænien, hvor der er en lav vaccinetilslutning, har de haft en kæmpe overdødelighed allerede, og kæmper med en farlig delta-bølge

For en bestemt gruppe danskere er pandemien mere alvorlig end nogensinde.

- Hvis du ikke er vaccineret, så er det med genåbning og delta-variant, det værste tidspunkt under hele pandemien.