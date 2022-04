Ekspert: Derfor kan Rusland ramme Ecco hårdt

Lige nu er det ikke sjovt at gå i Ecco sko. Med mindre man er russer.

For mens store dele af dansk erhvervsliv har forladt de russiske jagtmarker, holder milliardkoncernen Ecco stædigt fast i det Rusland, som lige nu kritiseres af hele verden for at angribe og invadere Ukraine.

Det til trods for, at virksomheden praler med, at den har en ’proaktiv tilgang til at beskytte internationalt definerede menneskerettigheder’, ligesom virksomheden støtter FN’s børnekonvention.

Men det kan få store konsekvenser for Ecco, hvis selskabet fra Bredebro fortsætter i Rusland, lyder det fra lektor Julie Uldam, der forsker i virksomheders sociale ansvarlighed og kommunikation.

Putins krigsmaskine

Hun peger på, at Ecco’s værdisæt kan være tænkt i forhold til selskabets egen produktion, men at omverdenen meget vel kan opfatte dem anderledes:

– Det er ret sandsynligt, at Ecco tænker det i forhold til deres egen værdikæde, men de må forholde sig til, at forbrugerne tænker det i forhold til samfundet. Eksempelvis om de bidrager til Putins krigsmaskine, som også slår børn ihjel.

I denne uge har Carlsberg flaget, at selskabet sætter dets russiske bryggeri, Baltika, til salg, mens Jysk har meddelt, at selskabet lukker alle butikker i Rusland. Julie Uldam peger på, at nok kan virksomhederne retfærdiggøre over for sig selv, at de bliver i Rusland, men det kan være svært at trænge igennem med det budskab. Hvorimod det enkle; at de trækker sig ud, er det, som folk vil høre.

’Nonchalante holdning’

- Det, der bliver til overskriften, er det simple budskab. Er I der eller I der ikke? Og det bliver oversat til, om man bidrager til Putins krigsmaskine eller ej, siger hun.

- På kort sigt bliver det sværere og sværere for virksomhederne at holde fast i Rusland. Carlsberg og Jysk har tidligere sagt, at de ikke vil straffe den almindelige russere. Men de bliver trumfet af behovet for det simple budskab, og de har nu valgt at trække sig ud.

Således er der også et stigende krav på eksempelvis sociale medier om, at Ecco stopper med at lade selskabets fodformede indhylde de russiske tæer. Eller som den politiske kommentator Jarl Cordua har formuleret det på twitter stilet direkte til Ecco-arving og rytter Anna Kasprzak:

’Kære Ecco-arving. Hvis der er tid mellem alle ridehestene: Kunne du så ikke forholde dig til din families virksomheds skandaløst nonchalante holdning til Ruslands krig i Ukraine?’

Voxpop: Vil kunder købe Ecco-sko, selvom virksomheden stadig sælger i Rusland?

Tavse Ecco

Nok har Ecco’s altoverskyggende ejer Hanni Toosbuy Kasprzak sat sin underskrift på virksomhedens højtragende værdier, men når det kommer til at stå på mål for dem, gemmer den 64-årige milliardær sig bag telefondamen i Ecco.

Således praler virksomheden med, at den har en ’proaktiv tilgang til at beskytte internationalt definerede menneskerettigheder’, ligesom virksomheden støtter FN’s børnekonvention.

Alligevel står Kasprzak stædigt i fast i sine Ecco og insisterer på at sælge sko i det Rusland, der lige nu bomber løs i Ukraine med flere børns liv til følge. Også selv om netop FN har fordømt krigen.

Ekstra Bladet har spurgt hende, hvordan hun mener, at virksomhedens værdier harmonerer med det faktum, at selskabet stadig er til stede i Rusland. Hun har læst Ekstra Bladets henvendelse, men hun er ikke vendt tilbage på den.

Heller ikke Ecco’s presseafdeling svarer på Ekstra Bladets opkald. Men i starten af marts lod Ecco i en pressemeddelse forstå, at det holder fast i de russiske butikker af hensyn til de 1500 ansatte. Eller som skokoncernen formulerede det:

’De og deres familier går også gennem en hård tid.’