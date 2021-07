Ekspert: Derfor stiger smittetallene

Positivprocenten er på sit højeste niveau siden 15. januar, men ifølge Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, giver dagens smittetal ingen grund til bekymring.

- I løbet af de næste to til tre uger vil en meget stor del af den voksne befolkning være immune.

- Hvis vi kan nøjes med en fordobling fra uge til uge, er vi faktisk i en situation, hvor vaccineudrulningen vinder over epdemivæksten. Så jeg er egentlig ikke så bekymret for dagens tal, siger Viggo Andreasen til Ekstra Bladet.

Størst smitte blandt unge

De 20-29 årige er den gruppe i befolkningen, hvor der er mest smitte.

De står næsten for 50 procent af den samlede smitte de sidste syv dage, men det er der en god grund til.

- De står for en stor del af samlede smitte, fordi det er en gruppe, der er meget aktive, men også fordi det er en gruppe, vi har bedt længe om at blive vaccineret.

- Så de smittetal vi ser nu, skal ses på baggrund af, at der for 14 dage siden kun var 15 procent af den her aldersgruppe, der var vaccineret, mens det cirka er 50 procent af den aldersgruppe nu, der er vaccineret, siger Viggo Andreasen.

Det tager 14 dage fra man er vaccineret til man bliver immun, hvorfor tallene sandsynligvis vil være markant anderledes, når vaccinerne for aldersgruppen begynder at virke.

Vigtigt våben

Ifølge Viggo Andreasen viser dagens tal dog også, at det er nødvendigt at fastholde de sidste restriktioner lidt endnu.

- Det her afspejler, at der er brug for, at vi sørger for, at den uvaccinerede del af befolkningen ikke for spredt smitten hurtigere, end den gør lige nu. Og det våben vi har der, er, at coronapasset sikrer os, at vi bliver ved med at blive testet.

- Jeg tænker, at vaccinerne bremser en tredje bølge, men det er under forudsætning af, at vi opretholder de restriktioner og den testindsats, vi har nu, siger han.