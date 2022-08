Ekspert: Det betyder drabet på terror-leder

Al-Qaedas topfigur, Ayman al Zawahiri, er blevet dræbt i et amerikansk angreb. Men det vil sandsynligvis ikke gøre den store forskel for Al-Qaeda i fremtiden, spår ekspert

USA's præsident, Joe Biden, oplyste natten til tirsdag dansk tid, at lederen af det islamiske netværk Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, er blevet dræbt i et angreb i weekenden i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Ifølge Mona Kanwal Sheikh, seniorforsker i Global sikkerhed og verdensyn, vil drabet på Al-Qaedas leder dog ikke få den store betydning for den paramilitære bevægelse.

Al-Qaeda har nemlig været en fragmenteret bevægelse i mange år med underafdelinger, som stort set har fungeret autonomt.

Opererer lokalt

Mona Kanwal Sheikh fortæller, at Ayman al Zawahiri ikke har været en figur, som har givet centrale ordrer til de lokale organisationer.

- Det er ikke sikkert, at det vil gøre den store forskel på, hvordan bevægelsen opererer i dag, fordi den i højere grad er blevet lokalt styret og har en række lokale ledere, som selv beslutter, hvordan de opererer og, hvem de samarbejder med, siger hun.

Sådan var det ikke i de tidlige år af Al-Qaeda, hvor den i højere grad var en centralt styret bevægelse i Afghanistan og Parkistan.

Kæmpede for forening

Ifølge Mona Kanwal Sheikh kæmpede Ayman al Zawahiri med at forene de forskellige jihadistiske bevægelser og få dem til at fokusere deres kamp mod vesten.

- Det har ikke rigtigt lykkes ham at forene de forskellige jihadistiske bevægelser under det formål, der for ham fremstod som vigtigst, nemlig at få ram på vesten. Der har ikke været nogle markante angreb fra Al-Qaeda gennem de sidste mange år. De enkelte angreb, der har været, er i stedet kommet fra personer med tilknytning til Islamisk Stat, siger hun.

Har ikke kapacitet til større angreb

Selvom Mona Kanwal Sheik godt kan forestille sig, at nogle Al-Qaeda loyalister vil mobilisere mindre hævnaktioner, mener hun ikke, at Al-Qaeda lige nu har kapacitet til at dirigere et stort angreb centralt fra deres organisation.

- Hvis der sker noget, så er det enkeltpersoner, som i affektion handler for at hævne sig på USA. Men ser man på Al-Qaeda som bevægelse, så har den centrale ledelse været svækket igennem mange år. Man kan jo spørge om det her drab symboliserer, at nu er Al-Qaedas centrale organisation for alvor lagt i graven.

Brud på aftale

Al-Qaedas topfigur, Ayman al Zawahiri, blev dræbt i Kabul, og ifølge Mona Kanwal Sheik føler Taliban, at dette er et brud på den aftale, som de lavede med amerikanerne om, at USA skulle indstille alle kamphandlingerne.

- Taliban har jo slået sig op på, at de havde fået amerikanerne ud af Afghanistan, og at Taliban nu var de legitime magthavere i landet. Så det udfordrer deres fortælling om, at de har styr på landet, og at de har fået USA ud.

