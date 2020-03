Ekspert: Det betyder pandemi-udmelding

Onsdag eftermiddag lød det fra verdenssundhedsorganisationen WHO, at coronavirussen nu kan betragtes som en pandemi.

En pandemi defineres som en infektionssygdom, der spreder sig globalt over et meget stort geografisk område.

Ifølge Christian Wejse, der er lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker i epidemier, er der som sådan ikke noget nyt eller overraskende i udmeldingen.

- Det ændrer ikke ret meget på situationen i sig selv, for vi har i noget tid vidst, at det forholdt sig sådan, altså at vi har med en sygdom at gøre, der har smittespredning i mange lande. Nu er der bare blevet sat en klar definition på, siger Christian Wejse.

Du kan chatte med Christian Wejse kl. 19.30 og stille spørgsmål til pandemier. Tryk her

Han forventer dog, at WHO's udmelding vil få regeringen og myndighederne til meget hurtigt at skifte strategi.

- Man har i noget tid forsøgte at inddæmme spredning ved at identificere tilfælde, opspore smittekæder og prøve at lukke dem, men det er ikke længere muligt. Så nu kaster man håndklædet i ringen og siger, nu skal vi skifte strategi, siger Christian Wejse.

Han forklarer, at fokus fremover skal være på dem, der bliver meget syge eller er i fare for at dø af coronavirussen.

- I starten blev selv folk med milde symptomer opfordret til at reagere på det og søge læge, så sygdommen ikke blev spredt. Det giver ikke mening længere, hvor vi ikke kan isolere enkelte tilfælde, siger Christian Wejse og fortsætter:

- I stedet skal vi have et fokus på at tage os af dem, der bliver alvorligt syge af virussen. Lige nu bruges der en masse ressourcer på at teste mennesker, der har virussen, men som ikke er alvorligt syge af den. Det giver ikke længere mening.

- Hvad skal vi så gøre?

- Vi skal sørge for, at så få sårbare som muligt bliver ramt. Vi skal håndtere det som en influenza, altså: Hvis du bliver smittet og er syg, så bliv hjemme og undgå at smitte andre. Hvis du ikke er alvorligt syg, så lad være med at søge læge, siger Christian Wejse.

Pandemier er forholdsvis sjældne. N1H1, også kendt som svineinfluenza, blev betegnet som en mild pandemi tilbage i 2009. Sygdommen kostede 100-400.000 liv.

Ifølge WHO var der i det tyvende århundrede i alt tre pandemier, hvoraf den spanske syge i 1918 var den mest alvorlige. Det estimeres, at sygdommen kostede 20-50 millioner liv.

HIV bliver også betragtet som en pandemisk sygdom.

