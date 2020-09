Ekspert: Det er bekymrende

Dagens tal slår rekord for nye smittede i Danmark på en dag. Det bekymrer ekspert, der dog opfordrer til, at man ser situationen an

Det højeste antal nye smittede nogensinde i Danmark blev registreret fredag med 678 tilfælde.

Det bekymrer overlæge og professor ved Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi på Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos.

Han pointerer dog, at man tester langt mere end i foråret, hvilket også har betydning for det høje antal nye registrerede tilfælde.

- Det er en bekymrende stigning, det må man sige. Vi havde helst set, at det fladede ud, men det ser det foreløbigt ikke ud til at gøre. Man kan godt frygte, at det vil blive ved med at stige det kommende stykke tid.

Tester langt mere

Testkapaciteten er langt højere end i foråret, hvilket man skal have for øje, når man kigger på de høje smittetal.

Antallet af indlæggelser giver et bedre billede af tingenes tilstand, og det er fredag steget til 101 personer. Det er seks mere end torsdag.

- Det er svært, at sammenligne med foråret. Vi er også betydeligt bedre rustet end dengang i sundhedsvæsenet. Når det er sagt, så går det den gale vej. Det vil sige, at nu handler det først og fremmest virkelig om om at overholde de retningslinjer vi har.

Nye restriktioner skal ses an

Hans Jørn Kolmos opfordrer til, at man ser situationen an for at få overblik over, hvordan de nye restriktioner påvirker udviklingen.

- Man bliver nødt til at stoppe op og se på, hvordan virker de her nyindførte restriktioner. Jeg synes ikke, at vi er der, hvor vi skal lave strammere restriktioner på nuværende tidspunkt, siger han.

Han beskriver, at man på Syddansk Universitet er begyndt at undersøge, om virusen spreder sig længere end de 1,5 meter man tidligere har talt om.

- Man skal begynde at se på, om vi ved alt om de her smitteveje. Men jeg vil anbefale, at man har is i maven, og se hvordan det udvikler sig.

- Det er ikke akut bekymrende, men man skal starte med at bekymre sig inden det hele falder sammen. Det her giver anledning til bekymring. Det giver anledning til at holde et vågent øje med udviklingen.