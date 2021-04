Ekspert: Det er en svær balance

Det er en svær balance, når man skal vurdere, om risiciene for alvorlige bivirkninger overstiger de positive effekter ved brugen af AstraZenecas vaccine.

Sådan lyder det fra Jørgen Eskild Petersen, professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet.

- Bivirkningerne er sjældne, men meget alvorlige, og det er en balancegang; hvad er acceptabelt, og hvad er ikke acceptabelt, siger Jørgen Eskild Petersen til Ekstra Bladet.

Stopper AZ-vaccinationer

Én ud af 40.000 personer risikerer at blive ramt af alvorlige bivirkninger som følge af vaccination med AstraZenecas vaccine.

Det oplyste direktør hos Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde onsdag, hvor det blev meddelt, at Danmark helt stopper med at anvende vaccinen.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, og Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, meldte onsdag ud, at AstraZenecas vaccine bliver skrevet helt ud af Danmarks vaccinationsprogram. Foto: Philip Davali/Ritzan Scanpix

Sammenligner man dødeligheden ved coronavirus med risikoen for at dø af AstraZenecas vaccine, er der dog stor forskel.

- Dødelighed ved corona er overordnet omkring en til to procent. Men den afhænger i høj grad af folks alder. Dem over 80 har for eksempel højere risiko, ligesom folk med visse følgesygdomme også har det, fortæller Jørgen Eskild Petersen.

- Er risikoen for at få en blodprop af AstraZeneca-vaccinen større eller mindre end risikoen for at dø med corona?

- Den er klart lavere. Men det, man også må tænke på, er, at vaccinerne gives til folk, der er fuldstændig raske. Folk, som, hvis de ikke havde fået den vaccine og var døde af den, ville have levet et langt liv, siger professoren.

- Det gør det sværere at acceptere risikoen.

Ville stadig tage den

- Du sagde i et interview med Ekstra Bladet, som blev bragt i går, at du stadig ville tage imod Johnson & Johnson-vaccinen eller AstraZenecas vaccine, hvis du blev tilbudt den. Gælder det fortsat efter dagens udmelding?

- Ja, det ville jeg stadig. Men jeg er også over 50, så jeg er ikke i risikogruppen for blodpropper. Det ser ud til primært at være kvinder under 50.

Jørgen Eskild Petersen mener, at det 'ville være rimeligt' fortsat at anvende vaccinen til folk over 60 eller 65.

- Det er blandt dem, du ser de alvorlige sygdomsforløb og har den høje dødelighed, siger han.

Beslutningen om at stoppe brugen af AstraZeneca-vaccinen vil føre til ændringer i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Først sidste uge i juni kan alle danskere over 50 år således forventes at være færdigvaccinerede, viser den opdaterede oversigt.

