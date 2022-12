Ekspert: Det er indgribende i danskerne økonomi

Det er ingen tvivl om, at det begynder at gøre ondt i budgettet, hvis man er en af de danskere med et variabelt forrentet realkreditlån.

Danmarks Nationalbank hævede nemlig igen den ledende rente med 0,5 procentpoint torsdag.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, kommer det til at koste omkring 30.000 ekstra om året pr. million, der skyldes.

Rente-tømmermænd

Det har nærmest været en rente-fest de seneste år - især hvis man har været en af de husejere, som har taget et variabel forrentet realkreditlån.

Men festen er i den grad stoppet, og tømmermændene rammer som et tog.

For fjerde gang i år hævede Nationalbanken torsdagen nemlig renten, og det kommer til at have indgribende effekt i danskernes privatøkonomi, lyder det fra chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen.

- Det kommer helt klart til at gå værst ud over de boligejere, som har de korte variable realkreditlån - det kan være F5, F1 eller dem med endnu kortere løbetid.

- Når de skal have refinansieret deres lån, må de forvente en markant ændring i deres udgifter, lyder det fra chefanalytikeren.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen vil de nye rentestigninger helt konkret betyde, at det vil koste 30.000 kroner mere om året før skat per million, du skylder.

- Det hjælper selvfølgelig lidt, at man får et større rentefradrag, men det vil stadig være et par tusinde kroner ekstra om måneden, siger hun.

Ikke toppet endnu

Den nylige rentestigning her i Danmark kommer som direkte konsekvens af Den Europæiske Centralbank (ECB), der tidligere torsdag hævede indlånsrenten med 0,5 procentpoint, så den nu ligger på 2 procent.

Det er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen historiske rentestigninger.

- Der er mange eksempler i historien på rentestigninger, men så hurtig og så høj en stigning er historisk. Jeg tænker, at vi skal tage det her som en øjenåbner efter flere gode år med fordelagtige renter.

Og de fordelagtige renter kan man komme til at kigge langt efter.

- Nej, vi forventer ikke, at vi har toppet endnu. Vi forventer, at det (rentestigninger red.,) topper en gang i løbet af næste år, lyder det fra Louise Aggerstrøm Hansen.

Tal med banken

Har du fundet drømmehuset, eller har du allerede eksisterende lån, er der dog gode råd at hente fra eksperten:

- Dem der skal ud på boligmarkedet nu, skal virkelig sørge for at få en skarp pris. Det er købers marked, og jo lavere pris, jo mindre skal man låne.

- Derudover skal man sørge for at have en buffer i sin økonomi, hvis man vælger at gå med et variabelt lån. Igen - tag det her som en reminder om, at renten ikke bare falder og falder.

- Er man allerede eksisterende boligejer, skal man sætte sig ned og gennemgå sin økonomi og være sikker på, at man har penge til at kunne betale de ekstra regninger.

- Hvis man ved, at lånet skal refinansieres i nær fremtid, og man overvejer andre muligheder, så kom god tid og tal med din bank eller realkreditinstitut – her taler jeg altså to-tre måneder før. Jo tidligere man indgår i en dialog, jo nemmere er det for banken at hjælpe, siger hun.