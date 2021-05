Ekspert: - Det helt rette tidspunkt at genåbne

Det er blandt andet et godt tidspunkt at udfase mundbind på, siger ekspert

Kort før midnat kunne Justitsministeriet løfte sløret for indholdet af næste genåbningsfase, som blandt andet byder på udfasning af mundbind og coronapas. Det er helt inde for skiven, mener virolog Søren Riis Paludan.

- Det er et godt tidspunkt at udfase mundbind på, siger Søren Riis Paludan, virolog og professor ved Aarhus Universitet til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi er godt inde i vaccineudrulningen, og alle over 50 år er jo snart vaccineret. Så jeg synes, det giver god mening, siger han.

Offensiv genåbningsplan

Ifølge Søren Riis Paludan er det første gang, vi ser en mere aggressiv genåbningsplan, men ifølge virologen, er der ingen grund til bekymring.

- For første gang ligger genåbningsplanen til den offensive side, men det, synes jeg, er helt fint.

- Smittetallene kan godt være en smule opadgående, men vi har virkelig godt styr på dødstal og indlæggelser, så i min optik giver sådan en genåbningsplan god mening, siger Søren Riis Paludan til Ekstra Bladet.

Kunne man ikke frygte, at når Tivoli og Zoologisk have åbner igen, at vi vil se en tredje bølge med nedlukninger?

- Der kan godt komme en tredje smittebølge, men jeg tror ikke, der kan komme en tredje indlæggelse- og dødsbølge, for den gruppe, der endnu ikke er vaccinerede, bliver ikke helt så syge, siger han afsluttende.

'Kan skabe uro'

I genåbningsplanen fremgår det, at der åbnes for 100 procent fremmøde for alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser.

Camilla Foged, professor i Vaccine and Delivery ved Københavns Universitet, er noget mere varsom, når hun skal konkludere på Folketingets genåbningsplan.

Hun fortæller, at man burde vente til alle over 50 år er færdigvaccinerede.

- I slutningen af juni har vi vaccineret alle over 50 år, og vi har vaccineret teenagerne. Det ville være fair at vente med yderligere genåbning, indtil de unge har overstået deres eksamener, sagde Camilla Foged til Ekstra Bladet mandag.

Hun påpegede desuden, at smitten i øjeblikket er højest blandt unge mennesker, og man risikerer at lukke hele uddannelsesinstitutioner, hvis en elev bliver smittet.

- Alle skal i isolation, og de unges nærkontakter skal også isoleres, og det ville bare skabe endnu større uro om de unges uddannelse, siger Foged.

- Smitten kan løbe rigtigt hurtigt blandt de unge, fordi de har så mange kontakter. Skolerne står over for at skulle holde eksamener, og hvis bare en enkelt elev er smittet, skal de sende en hel klasse hjem, siger Foged.