Ekspert: Det kan blive Sveriges Muhammedkrise

Konflikten mellem Irak og Sverige lader ikke til at fortage sig lige foreløbig. Og selvom demonstrationerne primært foregår i Irak lige nu, er det ikke utænkeligt, at frustrationen kan sprede sig til flere lande.

Det vurderer lektor hos Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet Helle Lykke Nielsen.

- Det kan nemt blive en ny Muhammedkrise, hvis flere muslimske lande reagerer på det, lyder det.

Lektoren mener, at der er klare paralleller til den krise, der opstod, dengang Jyllands-Posten udgav sine 12 satiretegninger af profeten Muhammed.

- I bund og grund er det den samme problematik, som Danmark oplevede under Muhammedkrisen. Altså sammenstødet mellem ytringsfriheden som lovgivning over for det religiøse.

En anden strategi

Men selvom svenskerne står i en prekær situation, der snildt kan udvikle sig, mener Helle Lykke Nielsen, at landet har en chance for at undgå, at situationen udspiller sig som den danske krise i 00'erne.

- Fogh havde et budskab dengang. Ytringsfrihed over alt. Han ville ikke snakke med diplomater, da han mente, at det ville svække hans budskab, hvilket nok var en af grundene til, at det gik så galt, som det gjorde.

Ifølge forskeren er det også klart at se, at den svenske regering har lagt en anden strategi end den danske under VK-regeringen.

- De svenske politikere har lært, hvad man skal og ikke skal gøre ved at se på Danmark. Det kunne man tydeligt se under interviewet med Sveriges vicestatsminister, og den måde hun svarede på, som var langt blødere og mere imødekommende, uden at give kald på ytringsfriheden.

- Hun startede der, hvor Fogh måtte slutte til sidst.