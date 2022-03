Ekspert: Det sker der hvis russerne lukker for gassen

Rusland truer med at lukke for stor gasledning. På den korte bane vil Danmark klare det, siger ekspert. På lang sigt ser det svære ud.

Søndag truede den russiske vicepremierminister med at lukke for gasledningen Nord Stream 1, som et modsvar på de sanktioner, der har ramt Rusland efter invasionen af Ukraine.

Nord Stream 1 er en ud af flere gasledninger, der løber fra Rusland til Europa.

Normalt er Danmark selvforsynende med naturgas fra Thyra-feltet i Nordsøen, men feltet har været lukket de sidste to år på grund af renovation. Derfor har Danmark fået omtrent 50 procent af vores naturgas fra Rusland via Nord Stream 1, der løber fra Rusland til Tyskland.

På den korte bane har Danmark nok gas lagret til at holde husstande og virksomheder, der bruger naturgas, kørende.

- Hvis Rusland lukker pludseligt, så vil der blive koldt i stuerne, der hvor man opvarmer med naturgas. Vi ville blive nødt til at bruge vores gaslagrer og samtidig opskalere for bio-gas. hvis vi skal møde efterspørgelsen, fortæller Trine Villumsen, der er seniorforsker ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier).

Arla er en af de virksomheder, der risikerer at blive ramt på produktionen, hvis gassen lukkes fra russisk side. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kan tvinge virksomheder til at stoppe produktionen

Hvis russerne derimod lukker Nord Stream 1 i en længere periode, så begynder konsekvenserne at kunne mærkes, specielt hos danske virksomheder, der har naturgas som energiforsyning.

- Hvis det varer længe, så har vi ikke nok lagret, og det kan i sidste ende betyde, at nogle virksomheder må indstille produktionen, siger Trine Villumsen Bering.

Ifølge en liste fra Energistyrelsen så er det virksomheder som Arla, Harboe og Novo Nordisk, der kan risikere at blive ramt på produktionen.

Men uanset hvor længe en eventuel nedlukning vil vare, vil det have konsekvenser for de fleste danskere.

- En mangel på russisk naturgas vil betyde, at man i højere grad vil blive nødt til at bruge fossile energikilder som olie og kul. Men der bliver betalt strafrenter, når vi bruger fossile brændstoffer, så det kommer til at presse energipriserne endnu højere op, fortæller Trine Villumsen.

Den tidlige tyske kansler Gerhard Schroeder spillede en vital rolle i at få forhandlet aftalen om naturgas fra Rusland til Tyskland på plads. Foto: Ritzau Scanpix

Uafhængig af russisk gas

Krigen i Ukraine har skabt et politisk ønske om at blive uafhængig af russisk gas hurtigst muligt.

Det har de russiske nabolande haft fokus på i flere år.

- De har set skriften på væggen længe i Østeuropa. Polen og Litauen er klar til at modtage flydende gas fra for eksempel USA, fordi de ikke vil være afhængige af russisk gas, siger Trine Villumsen.

Ligeså forudsigende har man ikke været i resten af Europa, og derfor er det heller i nærmeste fremtid, at man ser et Europa, der er uafhængigt af russisk gas.

- Indenfor en otte til 10 år kan vi være uafhængige, men så kommer det også til at gøre ondt på både økonomien og klimaet, siger Trine Villumsen.