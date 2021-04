Ekspert Jesper Bergstrøm fortæller her, hvad du skal og absolut IKKE skal gøre for at have et imødekommende kropssprog, når du møder nye mennesker

Når du skal møde nye mennesker - hvad end det er på jobbet, på en bar eller på en date - er det vigtigt at have et åbent kropssprog.

Foredragsholder og ekspert i kropssprog Jesper Bergstrøm guider dig her til, hvad du kan gøre for at virke imødekommende - og hvad du for alt i verden bør holde dig fra at gøre.