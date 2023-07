Ekspert: Døden skal skræmme folk

Ifølge en ekspert er den europæiske plan for migranter på Middelhavet fortsat ikkeeksisterende. I stedet håber de, at døden skræmmer folk væk

Døden på Middelhavet er efterhånden blevet en ugentlig begivenhed i Europa. Senest kom det frem, at omkring 40 migranter er savnet, efter at deres båd torsdag kæntrede ud for den italienske ø Lampedusa.

Heriblandt en nyfødt baby.

269.000 personer søgte om asyl i et EU-land i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til første kvartal sidste år, hvor knap 203.000 mennesker søgte om asyl.

Men hvad er det, der sker i Middelhavet i øjeblikket.

En båd fyldt med migranter ud for Grækenlands kyst. Foto: Hellenic Coast Guard/Ritzau Scanpix

Døden skal skræmme

Ekstra Bladet har talt med enhedsleder, seniorforsker og ekspert i migration hos DIIS Hans Lucht, der siger, at planen i EU er ikkeeksisterende.

- Der er ikke nogen enighed om, hvem der skal tage sig af de her mennesker. Så lige nu er 'planen', at døden på Middelhavet skal skræmme folk væk, men det har ikke virket og bare betydet, at flere er druknet.

- De her både bliver jo spottet ret tidligt af Frontex, men ingen griber ind. Havde man haft en velvilje, så kunne de mennesker, der er døde, måske have været levende i dag. Men der er politisk lammelse, siger Hans Lucht til Ekstra Bladet.

Migranter, der sover på dækket på et skib på Middelhavet. Foto: Petros Karadjias/Ritzau Scanpix

Hjælper sig selv

- Hvad sker der med de mennesker, der rent faktisk kommer frem?

- Italien har et stort arbejdsmarked og er blandt de største økonomier i Europa. Samtidig har de en stor undergrundsøkonomi, så der skal bruges folk til eksempelvis at plukke tomater eller agurker. Der er brug for billig arbejdskraft i landet.

- Men tit lader de også bare folk rejse videre uden at registrere dem, som de i virkeligheden burde. Italien siger 'hvis Europa ikke vil hjælpe os, så hjælper vi bare os selv', og så havner de ofte i Tyskland, siger Hans Lucht.

Ny situation

Samtidig fortæller Hans Lucht, at selv om bådflygtninge i årevis er druknet i Middelhavet, så har situationen ændret sig denne sommer.

- Rigtig mange mennesker rejser fra Nordafrika til Italien, men det nye er, at folk rejser fra det østlige Libyen til Italien, og den rute er meget længere og derfor farligere. Fra det vestlige Libyen og Tunesien tager turen under et døgn, men nu skal skibene i stedet bruge fire-fem dage på at nå frem.

- Det kræver større skibe, mere proviant og mere held for at klare den. For det er klart, når 700-800 mennesker er pakket sammen på et lille skib, så skal der ikke meget for at skabe panik, hvis motoren bryder sammen, der er dårligt vejr, eller bølgerne skyller ind over skibet. Og så kan den hurtigt tippe, siger Hans Lucht til Ekstra Bladet.

Migranter ses her i forbindelse med en redningsaktion iværksat af den Banksy-støttede båd Louise Michel. Foto: MV Louise Michel/Ritzau Scanpix

Rådner op

Derudover er tyngdepunktet generelt skiftet fra Libyen til Tunesien. Det er også nyt. Ifølge eksperten er årsagen til skiftet, at situationen i Egypten og Tunesien er blevet mere og mere kaotisk de seneste par år. Og groft sagt er udsigten til at få et interessant liv slet ikke til stede.

Derfor sætter de livet på spil for at komme til Italien.

- Mange migranter vurderer fortsat, at det er for farligt, men en stor del tager jo stadig turen. Det handler jo om liv og død for de her mennesker. Det er bestemt ikke ufarligt at blive i Nordafrika, og hvis du gør, så kan du ende med at rådne op.

- Samtidig har migranterne jo også både smartphones og Ipads, så de ved jo godt, hvordan det søde liv i Europa ser ud. De håber bare, at de ikke ender med at være blandt de to procent, der drukner, siger Hans Lucht med henvisning til, at omkring to ud af 100 migranter dør på havet.