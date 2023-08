Ekspert dybt bekymret: - Absolut alvorligt

Det er meget alvorligt, og vi har ikke set noget lignende siden Muhammed-krisen.

Sådan lyder analysen fra senioranalytiker hos Tænketanken Europa Jacob Kaarsbo i kølvandet på, at Ekstra Bladet mandag kunne afsløre, at militante islamister med Al-Qaida i spidsen har øjnene rettet mod Danmark.

Truslen er blandt andet blevet sendt ud på terrororganisationens officielle mediekanal As-Sahab og på Rocket.Chat, som hører til det sociale medie Telegram.

- Det er noget, som vi er nødt til at tage meget alvorligt. Det er en krigserklæringer i den grove ende, og vi har ikke set noget lignende siden Muhammed-krisen. Det er absolut alvorligt, siger Jacob Kaarsbo.

Danmark et mål

Ekstra Bladet har også været i kontakt med seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier Mona Kanwal Sheikh, der deler synspunkt med sin kollega.

- Det alvorlige ved deres seneste erklæring er at Danmark står direkte nævnt, og at der opfordres til angreb på danske interesser, diplomater og ambassader.

- De håber på, at nogen tager deres opfordring alvorligt og reagerer på det, som de hele tiden fremstiller som vestens systematiske angreb på Islam. Nu er Danmark blevet ikon. Og det er selvfølgelig bekymrende, lyder det fra Mona Kanwal Sheikh.

FBI har offentliggjort et meget, meget gammelt billede af Saif al-Adel, der nu betragtes som Al Qaidas leder. Han er nu en af de øverste på FBI's Most Wanted. Foto: Ritzau Scanpix.

Nye metoder

Men selv om pilen nu peger direkte på Danmark, så er der stadig mange ubekendte.

- Det er jo et forsøg på at få mobiliseret nogen til at gøre noget, og nu har man så sendt Danmark og Sverige øverst på hitlisten. Og der vil helt sikkert være nogen, der lytter, men hvor meget de er i stand til gennemføre er svært at sige.

- Men hensigten er der åbenlyst, siger Jacob Kaarsbo

Små angreb

Eksperten understreger dog, at vi næppe kommer til at se store og koordinerede angreb på dansk jord.

- Jeg tror næppe, at Al-Qaida er i stand til at gennemføre angreb, som vi så det eksempelvis London og Madrid for nogle år siden. Efterretningsindsatsen i Europa er simpelthen blevet for god til, at en sådan kompleks planlægning kan foregå.

- Men mindre angreb eller enmandsangreb, såkaldte 'ensomme ulve', knivstik, håndvåben eller angreb med en lastbil inspireret af Islamisk Stats metoder, er noget, som vi skal være opmærksomme på, siger Jacob Kaarsbo.

Det samme fortæller Mona Kanwal Sheikh.

- De fleste eksperter er enige om, at de ikke har kapacitet til storstilede angreb, men i stedet har omfavnet en strategi, hvor de opfordrer individuelle til at tage sagen i egen hånd også med lavteknologiske midler, siger Mona Kanwal Sheikh.

Ayman al-Zawahri blev dræbt i et droneangreb 31. juli 2022. Foto: Ritzau Scanpix

PET bekræfter

Ekstra Bladet var mandag i kontakt med PET, der bekræftede, at de er opmærksomme på den konkrete trussel.

'Der er ingen tvivl om, at den seneste tid koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister.'

Den voldsomme respons kommer efter den seneste tids konranafbrændinger, der har fundet sted i både Danmark og Sverige foran flere mellemøstlige landes ambassader.

Det har en 'betydning for udviklingen i trusselsbilledet i Danmark og for danske interesser i udlandet,' oplyser PET og fortsætter:

'PET følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende betydningen for det samlede trusselsbillede samt iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det sker i tæt samarbejde med relevante myndigheder i Danmark og i udlandet.'