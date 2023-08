Ekspert efter Al-Qaeda-trussel: Fokus på dansk 'terror-rede'

De huser et formodet Al-Qaeda-medlem, og PET har gentagne gange advaret om mulig radikalisering på stedet.

I kølvandet på koran-krisen udsendte terrororganisationen Al-Qaeda tidligere i august i en erklæring, hvor de opfordrede til angreb mod mål Danmark.

Det angreb kan komme fra personer med tilknytning til Kærshovedgård, mener ekspert og foredragsholder.

Helt oplagt

I både 2022 og 2023 advarede Center for Terroranalyse (CTA) mod, at udviste kriminelle vil forsøge at danne nye eller styrke eksisterende terrornetværk på netop udrejsecentret på den jyske hede.

Set i lyset af den seneste Al-Qaeda-trussel er myndighederne nødt til at skærpe fokus på Kærshovedgård, mener Saba Khalaj, der er cand.scient.pol fra Syddansk Universitet og foredragsholder om netop forebyggelse og radikalisering.

- Der er en reel fare. CTA siger selv, at nogle af de personer, som sidder inde for medvirken, planlægning eller udførelse af terror, bliver løsladt indenfor den nærmeste fremtid, og at de er så farlige, at de vil gøre Udrejsecenter Kærshovdgård til en terror-rede, når de flytter ind. De tror altså ikke på, at de her personer er blevet afradikaliseret under afsoning, men at de stadig er aktive i miljøet og vil forsætte deres had mod Danmark og Vesten, siger Saba Khalaj til Ekstra Bladet.

Hun pointerer, at hvis Al-Qaeda har ambition om at udføre en terroraktion i Danmark, er det helt oplagt at infiltrere et sted som Kærshovedgård.

- Her er man omringet af personer, som føler, at de bliver trådt på af de danske myndigheder. Mange beboere på Kærshovedgård kan komme til at føle, at de bliver diskrimineret og talt ned til af både personale, politi og samfundet, siger Saba Khalaj og pointerer:

- De har ingen udsigter til at komme i skole eller få en beskæftigelse. De lever under kummerlige forhold og får i øvrigt at vide, at de næste fem år kan de bor der uden mulighed for noget som helst, så de er nemme at påvirke. Derfor er det oplagt, hvis du vil have nogen til at lave det beskidte arbejde. Af en opgørelse fra Udlændingestyrelsen fremgår det, at der sidste år blev indberettet otte hændelser om radikalisering til myndighederne, mens der året før var nul sager.

Hun har siden 2018 forsøgt at råbe vagt i gevær om faren for radikalisering på udrejsecentret tæt på Bording i Midtjylland, men anerkender samtidigt, at det er et svært problem at løse.

Til gengæld vurderer Saba Khalaj, at myndighederne i lang tid har sovet i timen, når det kommer til at skærpe kontrollen med udrejsecentret.

Rekrutterer gennem narko?

Tirsdag meddelte Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse, at fire mænd og en kvinde er tiltalt for besiddelse og handel med ikke under fire kilo hård narkotika.

Alle de tiltalte er beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård. Netop narkosalg er omdrejningspunkt i rekruttering af nye ansigter på stedet fra de i forvejen radikaliserede beboere.

- Set i lyset af den store narkosag, der netop er afsløret på Kærshovedgård, kan man selvfølgelig også bekymre sig for, at hvis beboerne har kunnet etablere sådan et stort netværk og forretning, om Kærshovedgård ikke også kan være stedet, hvor man kan rekruttere de små fisk og mobiliserer personer indenfor militant islamistisk retning, siger Saba Khalaj.

Koranafbrændinger i Danmark og Sverige har udløst stor vrede og protester. Blandt andet her i Irans hovedstad, Teheran. Foto: Wana News Agency/Reuters

PET-alarm

Personer på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland kan være særligt modtagelige over for radikalisering og påvirkning af militante islamistiske agendaer.

Det vil radikaliserede udnytte til at danne nye terrornetværk. Sådan lød det i april 2022 fra Center For Terroranalyse (CTA) i en rapport.

Det samme budskab går samtidig igen i den seneste rapport fra Center For Terroranalyse, der er udsendt i april i år.

I september bekræftede daværende justitsminister Mattias Tesfaye desuden, at man har fået en indberetning om en person 'som lavede aktivistisk arbejde' for terrororganisationen Al Qaeda, skrev Herning Folkeblad.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Justitsministeriet, men her vil man ikke svare på kritikken og henviser i stedet til PET.

Efterretningstjenesten er dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Danmark er igen kommet på al-Qaedas dødsliste, men hvor stærkt står terrororganisationen i Europa og resten af verden lige nu, og hvem styrer showet? Bliv klogere her.