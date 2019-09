Ekspert efter dansk skolevold: Er nødt til at gøre noget

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Danske skoler bør gribe mere håndfast ind overfor de elever, der er voldelige og forstyrrende overfor deres kammerater.

Sådan lyder vurderingen fra professor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Niels Egelund, i kølvandet på Ekstra Bladets afdækning af omfanget af vold i de danske skoler.

For ifølge Niels Egelund skader man ikke kun de børn, der bliver ramt af volden, ved at forholde sig passivt til de aggressive børn.

- Man har for eksempel mulighed for at flytte en urolig elev over i en anden klasse eller anden skole. Det ligger indenfor de sanktionsmuligheder, man allerede har, og man skal ikke være bange for at benytte sig af den mulighed.

- Det tilgodeser jo heller ikke den urolige elev, at man ikke foretager sig noget. Man er nødt til at gøre noget, både for at hjælpe den urolige elev og de elever, det går ud over, siger Niels Egelund.

Foruden opfordringen til skolerne om at være mere konsekvente og benytte sig af deres sanktionsmuligheder, peger Niels Egelund også på et andet og velkendt punkt, som er vigtigt for at få løst problemet.

- Man er nødt til at have flere ressourcer. Der skal være specialister og lærere, der har særlige specialpædagogiske kompetencer, som kan gå ind og hjælpe de børn, der har det svært.

- Og så skal man have et bedre samarbejde med forældrene, men det er igen et spørgsmål om ressourcer, siger han.

Trods påbud: Vi efterlever, hvad Arbejdstilsynet siger På Danhofskolen afdeling Nyborg risikerer lærerne at blive udsat for vold, og især vikarer er udsatte, når skolens elever går amok. Faktisk har eksemplerne været så grelle, at Arbejdstilsynet har givet et påbud til skolen om at få rettet op på forholdene. Men selv om skolen endnu ikke lever op til påbuddet, taler skoleleder Søren Kæstel problemerne ned: - Vi efterlever, hvad Arbejdstilsynet siger. Men jeg har indsendt mine indsigelser, og jeg har også sendt en rapport, som siger at 97 procent oplevede sig som ikke-krænkede i januar 2018, siger han. - Arbejdstilsynet kom til jer i i marts 2019 - halvandet år senere end din undersøgelse? - Jeg har været leder på skolen i hele den periode. Jeg kan ikke se, at der er sket en ændring i forhold til det. Det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Mit mødeudvalg siger det samme, mit pædagogiske råd siger det samme, min arbejdsmiljørepræsentant siger det samme, min tillidsmand siger det samme. - Så jeg tillader mig at sige, at der på en eller anden måde er nogle forskellige facetter i den her sammenhæng, som jeg ikke kan få til at harmonere. - Så du mener ikke, at i har et problem på skolen? - Jo, men jeg føler ikke, at vi har så massivt et problem, som Arbejdstilsynet påpeger. Danhofskolen i Nyborg. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Luk

