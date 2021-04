Ekspert efter Johnson-udmelding: - Det er det værste tidspunkt

Det er et stort bump på vejen for den danske vaccinationskalender, hvis Danmark også dropper Johnson & Johnson-vaccinen, lyder det fra ekspert

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har tirsdag sen eftermiddag meddelt, at der er en mulig sammenhæng mellem Johnson & Johnson-vaccinen og sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

I Danmark har vi købt otte millioner doser af vaccinen, som nu muligvis kan have de samme bivirkninger, man tidligere har set ved AstraZenecas coronavaccine.

Og det bekymrer Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Det er det værste tidspunkt, det sker på nu, siger han til Ekstra Bladet.

- Massevaccinationsprogrammet er ved at blive rullet ud, og nu vil man gerne have ro til at vaccinere befolkningen.

Svær situation

I sidste uge satte Danmark en stopper for AstraZeneca-vaccinen, og hvis det samme sker for Johnson & Johnson, kan det få store konsekvenser, mener Hans Jørn Kolmos.

- Helt generelt kommer vi i en svær situation, fordi vi har det forsigtighedsprincip over for AstraZeneca-vaccinen, som vi har. Og hvis det også bliver tilfældet med Johnson & Johnsons vaccine, så får det store konsekvenser, fordi vi har købt så mange doser.

Han understreger, at man må vente og se, hvad Sundhedsstyrelsen melder ud, men at det ikke ville undre ham, hvis J&J-vaccinen blev underlagt de samme forbehold som AstraZenecas.

Muligt bump i vaccineplanen

Sker det, vil det komme til at skubbe tidspunktet for, hvornår alle er vaccineret, lyder det fra Hans Jørn Kolmos.

- Men det afhænger også af, i hvilken grad vi kan få erstatningsvacciner fra for eksempel Moderna og Pfizer, siger han.

- Det ville ikke undre mig, hvis Pfizer og Moderna kommer op i gear, og at der også kommer andre vacciner i spil.

I et 'worst case-scenarie' har Sundhedsstyrelsen tidligere oplyst til Berlingske, at vaccineprogrammet står til at blive udskudt med tre uger, hvis Johnson-vaccinen ikke tages i brug.

Uden Johnson & Johnson står alle voksne derfor til at blive færdigvaccineret ved udgangen af august.