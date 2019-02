Ekspert efter museums-angreb: Gør det helt forkert

Selvom ARoS afviser, at man vil blende en kat, kan deres kommunikationsstrategi have været helt forkert

Igennem de seneste par dage har det aarhusianske museum ARoS været under angrebet fra internet-trolde, der har forsøgt at starte en shitstorm.

Trollene påstår på Twitter, at museet vil fremføre udstillingen 'Killing', hvor man vil blende en killing, men det afviser museet totalt.

Historien er fake news, og ARoS har selv svaret på flere af opslagene, men det kan faktisk vise sig at være en yderst dårlig strategi, lyder det fra ekspert i shitstorme William Atak.

- Som kommunikationsekspert mener jeg, at ARoS gør det helt rigtige ved at gå ud og svare på de forskellige tweets. Men tager jeg briller, der kigger på digitale fodspor, på, er det meget forkert at gøre det, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Når de deltager i debatten, anerkender de den historie. Google forstår endnu ikke forskel på, hvad der er falske, og hvad der ægte nyheder. Hvis den her historie får rækkevidde og i Googles øjne får styrke, kan man potentielt opleve, at når man googler ARoS om et halvt år, og historien er glemt, dukker nyhederne om ARoS og kattene op igen.

Uprofessionelt

Når man taler om fake news, er der tre former for fake news. Der er den planlagte og bestilte storm, de hovedløse trolderier, og de mere avanceret spam-bots.

- Uden at jeg kender den præcise baggrund for det her, så tror jeg, at det her bare er drengestreger. Men selvom det er drengestreger, er der nogle faktorer, der siger, at dem, der står bag det, ved, hvad de gør, siger William Atak, der selv vejleder virksomheder i shitstorme.

- Hvis der er noget i hele verden, som skaber røre, er det dyr. Det er derfor, at katte- og hundevideoer er noget af det mest sete på nettet. De ved, at det er et kræ, som alle vil elske.

Alligevel vurderer shitstorm-ekspert, at det ikke er top-bagmænd, man har med at gøre.

- Det, der undrer mig mest, er, at det foregår på Twitter. For hvis bagmændene vidste lidt om det, havde de gjort det på facebook eller Instragram. Havde jeg ville have ramt på nogen, skulle det ske over facebook.

Falske profiler

De fleste tweets har den samme ordlyd. Det hele startede, da profilen Jacob Petersen lagde denne besked op:

Kittens? Blenders? Disgusted by this potential new exhibition at the AROS museum supposedly named "Killing"..... #PETA #AnimalRights — Jacob Petersen (@JacobPe15277082) 14. februar 2019

'Killinger? Blendere? Forfærdet over den mulige nye udstilling på Aros ved navn 'Killing''

Tweetet affødte sure kommentarer og andre falske-profiler delte historien videre:

Crazy kitten in a blender exhibit!!! Wild stuff. Andreas Hvid and SUPERFLEX teaming up at the Aros Museum in Denmark. March 1, mark the calendar... — Rick LaSalle (@RickLasalle) 18. februar 2019

'Vanvittig killing i en blender-udstilling!!! Vilde ting. Andreas Hvid og Superflex samarbejder på Aros i Danmark. Marts 1, sæt et mærke i kalenderen ….'

Men ingen af opslagene endnu gået viralt.

