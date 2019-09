Ekspert efter rentefald: Det betyder det for boligejerne

De lave renter er kommet for at blive en rum tid endnu, vurderer cheføkonom

Endnu engang har Den Europæiske Centralbank (ECB) valgt at sænke indlånsrenten. Denne gang fra minus 0,4 til minus 0,5. Og det bekræfter, hvad eksperter igennem de seneste måneder har peget på.

Det lave renteniveau er kommet for at blive - i hvert fald et godt stykke tid endnu, forklarer Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark til Ekstra Bladet.

- Det bekræfter i bund og grund, at det meget lave renteniveau er varer ved, og måske endda også kommer til at falde yderligere.

Cheføkonomen mener dog i første omgang ikke, at rentesænkningen får den helt store effekt på de danske realkreditobligationer.

- Nej, finansmarkederne er i sin natur fremadskuende, så man kan sige, at nogle af de tendenser, vi har set på det seneste, allerede har taget højde for dagens udmelding fra Den Europæiske Centralbank (ECB).

- Det var ventet, at de ville sætte renten ned, så på den måde havde det haft en større effekt, hvis ikke de havde sat renten ned.

Overordnet set er dog ingen tegn i sol og måne på andet end at det nuværende renteniveau

Trump-tweets

- Mange faktorer spiller ind på rentens udvikling - udover ECB er der f.eks. forholdet mellem Trump og Kina. De har dog på det seneste nærmet sig hinanden lidt, og det giver lidt optimisme på finansmarkederne - en optimisme, der har påvirket kursen på det fastforrentede lån, så den faktisk er faldet over den seneste uge.

- Men vi ser jo også, at et enkelt tweet fra Trump kan påvirke markederne, så det er ren spekulation at sige noget om, hvad der kommer til at ske.

Danske boligejere, der enten skal tage nyt lån eller går med tanker om at konvertere, skal derfor ikke skele alt for meget til dagens melding fra ECB, mener Christian Hilligsøe Heinig.

- I bund og grund så ved man jo ikke, hvad der sker. Så derfor må man forholde sig til de kurser og renter, der er, når man skal optage lånet.

- Men der er også andre faktorer end renten, man skal overveje, når man skal tage boliglån. Løbetid, afdragsfrihed, skal det være fastforrentet eller variabelt, etc.

Så vi er ikke det, hvor et 0-procentslån er lige på trapperne?

- Nej, ikke på baggrund af udmeldingerne om rentesænkning i dag. Vi er stadig et stykke fra. Men som sagt er det utrolig svært at spå om. Mit bedste råd er, at man forholder sig til de renter, der er pt. Og så gøre gevinster og omkostningerne op.