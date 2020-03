Ekspert: En finanskrise kan ikke udelukkes

Du kan glæde dig over, at du har en meget lav rente på dit boliglån. Samtidig er det mit bedste bud, at du også om to år, når dit lån skal fornyes, kan få en lav rente.



Det er meget sandsynligt, at coronavirussen giver boligpriserne et tryk i en periode, men hvis du ikke går med planer om at sælge, så har det ikke den store betydning for dig. Boligpriserne kan meget vel stå stille eller falde lidt over det næste år, men hvis vi kigger to år eller mere ud i fremtiden, så er det bestemt min vurdering, at boligpriserne vil være lidt højere end idag.