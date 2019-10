Ekspert: Erdogan fik sin vilje

- Den tyrkiske frygt for en kurdisk separatistbevægelse har siden 1920'erne fyldt meget i landets bevidsthed. Derfor er der ikke noget at sige til, at Recep Tayip Erdogan fik julelys i øjnene, da USA trak deres styrker ud af Syrien.

Sådan lyder meldingen fra Mogens Pelt, der er lektor i historie ved Københavns Universitet, i forbindelse med Tyrkiets militæroperation mod en kurdisk milits i Syrien.

Angrebet sker, efter at USA, som er allieret med kurderne, mandag besluttede at trække en mindre gruppe amerikanske soldater ud af det kurdisk kontrollerede grænseområde i det nordøstlige Syrien.

Amerikanerne er ude af Syrien - og nu vil Tyrkiet have kontrol over kurderne i det nordøstlige Syrien. Foto: Ritzau Scanpix/Delil Souleiman

Men Tyrkiet har længe haft det specifikke område i kikkerten, vurderer Mogens Pelt:

- Det har længe været på tapetet, at Erdogan har ønsket at spille med musklerne over for den kurdiske milits. Dertil passer det jo også som hånd i handske med at oprette en sikker zone, hvortil ambitionen er at tilbagesende cirka to millioner syriske flygtninge, som lige nu opholder sig i Tyrkiet, siger Mogens Pelt til Ekstra Bladet.

- Kurderne vil ifølge Erdogan enhver en tid udgøre en trussel mod den tyrkiske sammenhængskraft. Han har gennem tiden brugt hårde ord mod den kurdiske milits YPG, fortæller han.

YPG er en væbnet kurdisk gruppe, der opererer i Syrien.

Den tyrkiske regering mener, at YPG støtter det forbudte Kurdistans Arbejderparti (PKK), som i årtier har stået bag et oprør i det sydøstlige Tyrkiet for at opnå selvstyre. Foto: AP

Vesten imod invasion

Selvom USA har accepteret, at invasionen vil finde sted, sker det uden amerikansk opbakning eller støtte.

Tirsdag advarede den indflydelsesrige republikanske senator Lindsey Graham om, at Tyrkiet kan blive suspenderet fra NATO, hvis det gennemførte angrebet mod kurderne i det nordlige Syrien. Det skrev han på Twitter.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder ligeledes Tyrkiets beslutning om en militæroperation i Syrien forkert og beklagelig

'Det er i min optik en meget beklagelig og forkert beslutning, der kan have alvorlige konsekvenser for civile og kampen mod ISIL. Tyrkiet må udvise tilbageholdenhed', skriver han onsdag eftermiddag på Twitter.

Han skriver ydermere, at han er dybt bekymret over militæroperationen, og at Danmark er i tæt kontakt med allierede om sagen.