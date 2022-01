Ekspert forudser: Sidste vinter med restriktioner

Dansk ekspert forudser, at omikron 'brænder igennem' befolkningen til februar, så vi når et niveau, hvor vi kan tale om flokimmunitet

Det begynder at se lyst ud.

Selvom Danmark hver dag det seneste stykke tid har slået smitterekorder, kommer dansk corona-ekspert med en optimistisk forudsigelse.

- Jeg tror, det er sidste vinter med restriktioner, lyder det fra epidemiolog Lone Simonsen, også kendt som corona-Lone.

Sydafrika oplever lige nu, at smittetallene falder drastisk. Flere medier beskriver, hvordan det giver håb for resten af verden. Omikron-bølgen startede i Sydafrika ifølge Lone Simonsen, og det er derfor nærliggende at holde øje med deres smittetal.

Lone Simonsen. Pressefoto

Bølgen lægger sig snart

Lone Simonsen synes også, at tallene ser gode ud, men siger alligevel, at man ikke én til én kan bruge de sydafrikanske tal i Danmark.

- De tester meget mindre, og de har en helt anden population, end vi har. Danmark har en langt større ældrepopulation, siger hun.

Trods forbehold mener Simonsen alligevel, at vi snart er på vej væk fra en hverdag med restriktioner.

I sidste uge blev 6 procent af unge smittet, skriver SSI på deres hjemmeside, og eksperter mener, der er et stort mørketal.

Ifølge Lone Simonsen skal vi op på 50 til 60 procent omikron-smittede, før omikron-bølgen ender.

- Det kommer jo til at gå hurtigt. Jeg regner med, at omikron 'brænder igennem' den danske befolkning denne vinter og nok topper omkring 1. februar, hvor vi altså når et niveau, hvor vi kan tale om flokimmunitet. Herefter skal bølgen lægge sig, forklarer hun.

De nuværende restriktioner gælder til 31. januar 2022. Deromkring bør smittetallet toppe. Foto: Thomas Borberg

Gode nyheder for udsatte

Flere og flere tal indikerer, at omikron er langt mindre farlig end delta. Men der er stadig meget, som eksperterne endnu ikke ved om den nye variant. Dog ser det godt ud - også for den udsatte gruppe.

I følge Lone Simonsen så vi i starten af corona og inden vacciner, at det var omkring 30 procent af smittede ældre i plejehjem som døde. Med delta og god vaccinebeskyttelse var det omkring 10 procent. Og nu med vaccine og omikron ligger det omkring 2 procent.

Hun fortæller, at corona er kommet for at blive, og at vi derfor stadig skal passe på den udsatte gruppe i fremtiden - men det bliver ligesom vi for eksempel passer på samme gruppe med en influenzavaccine.

- Jeg forestiller mig, at ældre og andre udsatte får en influenzavaccine i den ene arm og en coronavaccine i den anden. Og at vi andre i fremtiden vil komme til at blive smittet med corona en gang imellem – ligesom med influenza, og sådan sikrer man immuniteten på den lange bane.

Lone Simonsen håber, at vi kan tage nogle af de gode vaner med os i fremtiden, når det bliver koldt, og vi går ind i vinterens epidemier af corona, influenza og andre vira. For eksempel mundbind, håndsprit og udluftning.