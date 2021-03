Ekspert forventer at AstraZeneca genoptages

Hvis AstraZeneca-vaccinen genoptages, bør man ikke være bekymret for at få den. De positive effekter opvejer de negative, mener professor

På et pressemøde fredag fortalte Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, at de fastholder at have AstraZeneca-vaccinen på pause frem til og med i næste uge som planlagt.

Dermed er der endnu ikke kommet en endelig udmelding om, hvor vidt vaccinen genoptages i Danmark.

Hvis man spørger Morten Andersen, der er klinisk farmakolog og professor på Københavns Universitet, er det dog rimelig sandsynligt, at vaccinen vil blive genoptaget, ligesom man har gjort i en række EU-lande allerede på baggrund af anbefaling fra Den Europæiske Lægemiddelstyrelse, EMA.

- Der er bivirkninger ved al medicin, og mange tager også medicin, som har langt hyppigere bivirkninger end dem, der her er tale om, siger Morten Andersen.

Ekspert: Vaccinepause skaber skepsis - men også tillid

Skal man umiddelbart være bekymret for at tage imod vaccinen, hvis den genoptages?

- Det kan godt være, at der er en årsagssammenhæng mellem de meget sjældne bivirkninger og vaccinen. Men det handler om, hvor vidt fordelene ved vaccinen står mål med den meget lille risiko for bivirkninger, og der mener jeg, at fordelene er langt større. Covid-19 er en meget alvorlig sygdom, og den kan føre til indlæggelse og død, hvis man får den.

- Der er meget vundet ved, at man selv bliver immuniseret og at samfundet får opbygget en flokimmunitet, så vi kan komme ud på den anden side igen, siger Morten Andersen.

Herunder kan du læse hans svar på læserspørgsmål om blandt andet bivirkninger.