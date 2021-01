Ekspert: - Frygter der vil flyde blod

De voldsomme uroligheder, der natten til torsdag skæmmede den amerikanske hovedstad Washington DC, kan være toppen af isbjerget.

Det frygter Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og USA-ekspert

- Vi ser en bekymrende organisering på den ekstreme højrefløj, og samtidig ser vi, at der ikke bliver taget ordentlig afstand, og voldelige handlinger ikke bliver fordømt. Så længe man som parti og elite ikke tager afstand, bliver det ved, siger han til Ekstra Bladet.

- Er det nærmest en borgerkrig, vi ser?

- Det er indenrigspolitisk terror. Ikke en borgerkrig. De er i en trykkoger-situation, også med corona. Man er ved at blive kuleskør. Og det giver endnu mere næring til det her.

- Jeg tror, at vi kommer til at se flere bombeforsøg. Hvor meget skal der til, før man fordømmer, og nok er nok? Jeg kan frygte, at der kommer til at flyde blod, vurderer Derek Beach.

Uhyggelig sammenligning

Derek Beach laver samtidig en uhyggelig sammenligning med bombeattentatet i 1995 i Oklahoma.

- Sidste gang det ekstreme højre lavede noget sammenligneligt i USA, var i Oklahoma. Dengang var der ingen republikanere, der legitimerede det. Efter angrebet var der mange, der faldt fra, og det blev fordømt af det hele politiske spektrum og medlemmerne selv.

- Men indtil nu har man ikke set den store fordømmelse, siger Beach og henviser til onsdagens uroligheder.

Ved angrebet i Oklahoma blev 168 personer dræbt.

Blandt andet ryster Fox News’ politiske kommentator Tucker Carlson den danske ekspert.

- Han siger, at ’det bare er folket’, og at man skal høre på dem. Han anerkender slet ikke, hvor alvorligt det her er, og at det er velorganiserede militser.

Om 13 dage bliver demokraten Joe Biden indsat som præsident i USA, og Donald Trump må tage sit tøj og forlade Det Hvide Hus.

- Frygter du den dag?

- Ja! Jeg skal ikke være i nærheden af Washington DC, siger Derek Beach, der dog ikke er bekymret for Joe Bidens og kommende vicepræsident Kamala Harris’ sikkerhed.

- Dem skal Secret Service nok passe på.

