Ekspert frygter nye retningslinjer

Virolog frygter, at den nye anbefaling om afstand på en meter vil øge smittetrykket i Danmark.

Vurderingen kommer fra professor i virologi på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen:

- Jeg føler mig ikke tryg ved den. De fleste dråber falder til jorden ved en meters afstand, så det er fint nok. Men ved kraftigere tale, så kommer dråberne længere ud.

- Samtidig er vi i gang med et kæmpe eksperiment omkring åbningen. Jeg er ked af, at man lægger et nyt eksperiment ind over det andet.