Ekspert: Hærchef har uden tvivl gjort noget ulovligt

Specialmediet Olfi, der dækker Forsvaret, har gravet frem, hvordan hærchef Hans-Christian Mathiesen gennem flere år angiveligt har ændret regler for at fremme sin kones karriere.

Det er et lovbrud, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Olfi har beskrevet, hvordan hærchefen ikke bare fik sin kone ind på eftertragtede uddannelser, men også oprettede et kontor, hvor hun blev ansat.

- Der er ingen tvivl om, at der er foregået noget ulovligt. Der er stadig nogle ting, vi ikke er helt sikre på.

- Men dels har han forsømt at orientere forsvarschefen, som han skal, når der kommer til inhabilitet. Det er en forholdsvis alvorlig sag, siger Sten Bønsing.

- Det er en begunstigelse af hans kone og nok også ham selv. For i og med at de er gift, så vil en økonomiske gevinst for hende være en gevinst for ham.

Konen er ifølge Olfi blevet udnævnt til major og ansat i et projektkontor kaldet 'Hærens Soldater 2025'. Det skulle have givet husstanden en merindtægt på 88.000 kroner om året.

Nepotisme ulovligt

Helt grundlæggende må man ikke bedrive nepotisme i det offentligt.

- I det private må man gøre, hvad man vil. For der er det grundlæggende dig selv, det går ud over som ejer, hvis du træffer en dårlig beslutning.

- Men hvis man i det offentlige gør det samme, så er det skatteborgernes penge, det går ud over. Og så handler man på vegne af noget overordnet og har et ansvar for at træffe den objektivt bedste beslutning, siger Sten Bønsing.

Forsvarschef Bjørn Bisserup har til Olfi sagt, at han ingen kommentarer har til sagen.

Forsvarsministeriet og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger, at de afventer undersøgelsen, inden de tager stilling til, om de har kommentarer.

- Vi har en pæn mængde inhabilitetssager i Danmark, men denne her ligger nok i den lidt grovere ende, afslutter Sten Bønsing.

Forhenværende forsvarschef, der bestred posten fra 2012 til 2017, Peter Bartram, har ingen kommentarer til sagen, ud over at han 'er ked af at læse om anklagerne', og at han kender Hans-Christian Mathiesen som en 'en meget dygtig officer'.

Hans-Christian Mathiesens kone, der er omdrejningspunkt for sagen, oplyser i en sms, at hun heller ikke har nogle kommentarer.

FAKTA: Det er den hjemsendte hærchef mistænkt for Specialmediet Olfi, der dækker det danske forsvar, har afdækket, hvordan hærchef Hans-Christian Mathiesen muligvis har brudt loven ved at fremme sin egen først kæreste og siden kones karriere. Forsvarschef Bjørn Bisserup sagde først til Olfi, at han ikke ville se på sagen og udtrykte fuld tillid til hærchefen. Forsvarets Auditørkorps indledte dog en undersøgelse og hærchefen blev hjemsendt. Der bliver nu udført en undersøgelse. Læs her om mistankerne mod Hans-Christian Mathiesen ifølge Olfi: * I 2014 skulle hærchefen have ændret kriterierne for optagelse på Master i Militære Studier uden at fortælle det til andre end sin egen kæreste. Ændringerne gjorde det muligt for hende at komme ind på uddannelsen. * Han skulle derefter have flyttet hende op ad listen af kandidater, så hun på trods af mere kvalificerede ansøgere kom ind på uddannelsen. Den optog 13 ud af 97 ansøgere. * Hans-Christian Mathiesen undlod at orientere sine chefer om sin inhabilitet. * Hans-Christian Mathiesen oprettede projektkontoret "Hærens Soldater 2025", ansatte sin kæreste og udnævnte hende til major. * Igen oplyste han ikke sine chefer om sin egen inhabilitet. * I 2016 ændrede han reglerne for optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen, så hans kæreste kunne blive optaget, på trods af at hun manglede kvalifikationer. På denne uddannelse blev 14 ud af 60 ansøgere optaget. * Igen oplyste han ikke sine chefer om sin egen inhabilitet. Kilder: Olfi. Vis mere Luk

