Ekspert: - Han var en katastrofe for italiensk politik

En kulørt og yderst kontroversiel figur.

Sådan vil man nok bedst huske Italiens netop afdøde premierminister Silvio Berlusconi, der på trods af et utal af skandaler nærmest var urørlig i mange år i italiensk politik lige indtil finanskrisens indtræden.

Og med den tidligere premierministers død ser det nu sort ud for Forza Italia, der med alt sandsynlighed står overfor en fuldstændig nedsmeltning ved næste valg.

Det vurderer ekspert Morten Rievers Heiberg, der er professor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk hos Københavns Universitet.

- De står til at blive udslettet. Berlusconi var det parti. De bliver nødt til at genopfinde sig selv, ellers er de færdige. Det er det, der sker, når partier bliver så personbåret, som Forza Italia er.

Berlusconi befandt sig ofte i centrum af flere skandaler over årene. Mario Laporta/Ritzau Scanpix.

Annonce:

Vil ikke få nogen betydning

Han spår samtidig, at Berlusconis død ikke vil få nogen betydning for Giorgia Melonis regering eller Italien som helhed.

- Forza Italia har intet politisk alternativt sted at søge hen lige nu, og derfor kommer de til at blive i regeringen siger Morten Rievers Heiberg.

Den stemning kan dog hurtigt vende, da man aldrig kan vide sig sikker på noget i italiensk politik. Derfor skal man heller ikke regne Forza Italia fuldstændig ude endnu, selvom deres nuværende situation ikke ser for lovende ud.

- Italiensk politik er aldrig helt stabilt. Der er nærmest en ny skandale hver anden uge.

Et nødvendigt onde for Italien

Men selvom Silvio Berlusconi på ingen måder vil blive husket som en alfaderlig og omfavne skikkelse i Italien, var han stadig en vigtig person for mange italienere, da han blev set som ægte liberal.

Annonce:

- Han er hadet af venstrefløjen, og der er delte meninger om ham på højrefløjen. Men der er også et vigtigt segment på den italienske højrefløj, der så en ægte liberal i Berlusconi, som inkarnerede individets rettigheder overfor en stat, som hele tiden prøver at indskrænke dem.

Ifølge Morten Rievers Heiberg ser en stor del af Italien nemlig skeptisk på staten som institution, og derfor kunne Berlusconi i en lang periode blive ved med at sidde på magten, da det var et bedre alternativ end en venstreorienteret regering.

- Han var en katastrofe for italiensk politik. Han varetog ikke Italiens interesser I sin tid som premierminister, men sine egne. Han gjorde intet for at rette på landets finanser eller strukturelle problemer, men gjorde utroligt meget for at værne om sit eget politiske liv samt hans forretningsimperium ved hjælp af sit embede som statsminsiter.

Skandale efter skandale

Berlusconi var ad tre omgange Italiens premierminister og befandt sig ofte i centrum af flere skandaler over årene.

I 2013 blev han blandt andet idømt fire års fængsel for skattefusk. Han ankede dog dommen og blev senere idømt et års samfundstjeneste i stedet, som han afsonede ved at hjælpe til på et ældrecenter i Milano.

Han har også været anklaget for at betale for sex med en mindreårig og for at have brugt sin politiske magt til at få hende løsladt fra fængslet.