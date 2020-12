Ekspert har lagt mærke til 'utrolig' vaccine-detalje

Moderna er klar til at søge vaccine-godkendelse i både USA og Europa, og en amerikansk ekspert hæfter sig ved især en ting ved deres vaccine

En coronavaccine er på vej, og mandag kunne amerikanske Moderna melde ud, at deres vaccine leverer en effekt på 94,1 procent.

Isoleret set en glædelig nyhed, men en amerikansk ekspert hæfter sig især ved et andet tal også. Da Moderna fremlagde data meldte de også ud, at ud alle de personer, der havde fået to doser af deres vaccine, så havde ingen udviklet svære symptomer.

Og det glæder Paul Offit, der er vaccineforsker på Children’s Hospital of Philadelphia og en del af den uafhængige komite, der rådgiver USA's lægemiddelmyndighed, Food and Drug Administration.

- Jeg vil stadig gerne se al data, men ud fra hvad vi har set foreløbigt, så er det helt utroligt, siger Paul Offit til Sciencemag.

Magnus Heunicke har tirsdag oplyst, at Moderna-vaccinen kan blive godkendt allerede 12. januar i Danmark og resten af EU.

I alt har kun 11 personer, der har fået Modernas coronavirus-vaccine, udviklet symptomer, mens 185 i placebo-gruppen blev ramt. Derfor lander det endelige resultat på 94 procents effektivitet.

Studierne viser også, at der ikke er alvorlige bekymringer omkring sikkerheden ved vaccinen, meddeler selskabet mandag.

- Vi mener, at vi har en vaccine, der er meget effektiv. Nu har vi data, der beviser det. Det var første gang, at jeg tillod mig selv at græde.

- Med et sådant niveau af effektivitet kan man regne på, hvad det betyder for den pandemi, der raser omkring os, og det er helt overvældende, siger Tal Zaks, der er underdirektør i Moderna.

Søger om godkendelse

De positive resultater har allerede nu fået Moderna til at søge nødgodkendelse, der ventes at blive sendt til den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA).

Næste skridt er, at et FDA-udvalg mødes den 17. december. Her vil udvalget vurdere sikkerheden og effektiviteten, mens de endeligt tager stilling til den 12. januar. Det meddeler Moderna i en pressemeddelelse.

Moderna har også til hensigt at søge om en betinget godkendelse eller nødgodkendelse hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO),

Også medicinalselskabet Pfizer, der er gået sammen med tyske Biontech om at udvikle en coronavaccine, er langt fremme i forløbet. De har allerede sendt en ansøgning til FDA og til det europæiske lægemiddelagentur (EMA).

