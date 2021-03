Ekspert: Ingen grund til AstraZeneca-panik

AstraZeneca-vaccinen er sat midlertidigt på pause i Danmark, efter man har set alvorlige tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget vaccinen.

Blandt andet er en 60-årig kvinde fra Danmark død af en blodprop, efter hun var blevet vaccineret med en AstraZeneca-vaccine.

Men man skal ikke være nervøs, lyder det fra Jan Pravsgaard Christensen, der er immunolog ved Københavns Universitet.

- Man tager en pause, fordi der er sket noget, som man ikke kan se ud fra indlægssedlen, siger Jan til Ekstra Bladet.

- Det er ikke en forventet bivirkning, og derfor er man nødt til lige at stoppe op for at finde ud af, om der er tale om et meget sjældent event, en eller anden form for underliggende sygdom eller en tilfældighed i tid.

60-årig kvindes død satte AstraZeneca-vaccine på pause

Godt at stoppe op

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har skrevet i en pressemeddelelse, at man godt kan fortsætte vaccinationer med vaccinen, og at der lige nu ikke er nogen indikator på, at vaccinen har været skyld i tilfældene.

Dog mener Jan Pravsgaard Christensen, at man bestemt skal stoppe op og tænke sig om.

- Vacciner bliver fremstillet i små batches - eller partier - som er individuelt fremstillet, og hvis man finder ud af, at det er et enkelt batch, den er gal med, så skal man have løst det og smidt det ud, siger Jan.

- Og det kan godt tage tid at undersøge det hele.

Dog tror han ikke, at der er noget galt med AstraZeneca-vaccinen som helhed.

EMA vurderer AstraZeneca-vaccinationer kan fortsætte

Vil stadig tage vaccinen

Som det ser ud lige i øjeblikket, har Jan Pravsgaard Christensen ikke noget problem med at modtage vaccinen.

- Nu skal vi lige høre, hvad de finder ud af, men så ville jeg stadig føle mig tryg ved at modtage vaccinen, siger Jan.

I Danmark er det indtil videre 142.102 personer, der har fået et stik med AstraZeneca-vaccinen.

Vaccinebivirkninger: Hvornår skal man kontakte læge?