Ekspert kritiserer hø-hø-kulturen: Danskere synes sexchikane er sjov

En klam og voldelig mands verbale, seksuelle ydmygelse af den franske kvinde Marie Laguerre ville med stor sandsynlighed aldrig føre til en straffesag i Danmark.

Det vurderer Trine Baumbach, lektor i strafferet ved Københavns Universitet efter at have fået indblik i overgrebet på den 22-årige kvinde i Paris og den video-optagelse, som hun efterfølgende har lagt ud på Facebook og Youtube.

Hånet og banket foran café: Marie fandt sig ikke i sexchikane

Kvinden blev forulempet af liderlige smaskelyde, da de tilfældigt passerede hinanden foran en café. Hun bad ham om at klappe i, og det resulterede i, at han kylede et askebæger efter hende og slår hende hårdt i ansigtet med et knytnæveslag.

- Det voldelige angreb er selvfølgelig strafbart, men jeg har svært ved at se, at der nogensinde ville blive rejst en sag om seksuel chikane. Hun ville blive henvist til at køre en privat injuresag, og den ville hun tabe, vurderer Trine Baumbach.

Hun beskriver det oven i købet som 'en rimelig antagelse', at mange danskere 'ville vende sig imod kvinden', hvis det var sket i Danmark

Ignorerer skyggesiderne

Trine Baumbach hæfter sig juridisk ved, at der i den franske hændelse er tale om uartikulerede lyde.

- Det opfatter kvinden selvfølgelig negativt, men det ville højst kunne virke skærpende ved danske domstole og måske gør forskellen mellen en betinget og en ubetinget voldsdom.

Flirt eller chikane? Trine Baumbach, lektor i strafferet ved Københavns Universitet, kritiserer mange danskere 'unuancerede og ureflekterede' syn på verbal, seksuel chikane. Foto: Anthon Unger

Trine Baumbach vurderer, at retstilstanden og den manglende interesse for at kriminalisere verbal, seksuel chikane i Danmark er præget af mange danskeres 'misforståede opfattelse' af, hvor grænsen går mellem seksuel frigjorthed og chikane.

- Vi mener, at vi er meget seksuelt frigjorte, og vi er stadigvæk stolte af, at vi frigjorde pornoen som de første i tresserne. Men vi har ikke rigtig villet se skyggesiderne af den såkaldte frigørelse, og diskuterer næsten aldrig, om den i virkeligheden mere gælder for mændene end for kvinderne, mener hun.

Ofre uden humoristisk sans

Trine Baumbach mener, at mange danskere har 'et unuanceret og ureflekteret syn på verbal, seksuel chikane, som ikke er fulgt med tiden, og at problemet skærpes af en særlig hø-hø-kultur i Danmark:

- Vi går næsten altid verbal, seksuel chikane til noget, der bare er for sjov, også selv om det netop ikke er for sjov. Holdningen er ofte, at kan man ikke tåle det, så er det, fordi man ikke har humoristisk sans.

Det betyder efter hendes mening, at det ikke ligger i kortene, at der er grundlag for at kriminalisere mænd - eller kvinder - som med tydelige seksuelle hensigter mobber, håner og ydmyger andre.

- Men det er et stort dilemma. For der skal selvfølgelig også være en rimelig balance, siger Trine Baumbach og henviser til, at ingen danskere ønsker, at en uskyldig, finurlig flirt bliver udlagt som chikane.

Trine Baumbach vil ikke forhold sig til, om der ligesom i Frankrig er behov for at gennemføre en lovændring i forhold til offentlig seksuel chikane i ord og handling:

- Det må politikerne tage stilling til. Det er ikke min opgave.

