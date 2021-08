Ekspert langer ud efter politikerne: Magtkynisme

Vaccinetilvalgsordningen viser, hvor kyniske vores politikere er, mener Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

- Som politiker burde man da interessere sig for det menneske, som ligger på hospitalet som følge af en politisk beslutning – og som ikke ved, om man skal leve, dø eller leve med handicap resten af sit liv. Det afspejler en kynisme.

Sådan siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, om det faktum, at en dansker er indlagt med den sjældne sygdom VITT, efter vedkommende tog imod Johnson & Johnson-vaccinen gennem vaccinetilvalgsordningen.

Risikoen overstiger gevinsten

På trods af adskillige advarsler fra det sundhedsfaglige område blev vaccinetilvalgsordningen alligevel gennemført d. 19 maj i år med bred politisk opbakning.

En af disse advarsler kom blandt andet fra Anders Beich.

- Risikoen oversteg gevinsten. Og det var ikke af betydning for epidemi-kontrollen. Desuden har det primært været yngre mennesker, som har taget imod tilbuddet, selvom de ikke risikerede at blive alvorligt syge af corona, siger Anders Beich.

Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

Et historisk eksempel

Indtil videre har fire mennesker været ramt af den sjældne sygdom VITT, som er en følgesygdom, der kan komme efter vaccination med Johnson & Johnson eller AstraZeneca.

De tre har været ramt efter stik med AstraZeneca, og den fjerde skyldes Johnson & Johnson. Sygdommen giver blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Ifølge Anders Beich er det næsten for sent at rulle vaccinetilvalgsordningen tilbage nu. Den kommer til at udfase sig selv.

- Det bliver et historisk eksempel på, hvor kyniske politikerne kan være. Faglige organisationer, myndigheder og selskaber var enige om, at vaccinetilvalgsordningen var en fejl.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke

Selv ikke Sundhedsstyrelsen anbefaler brugen af AstraZenica eller Johnson & Johnson. I bekendtgørelsen om vaccinetilvalgsordningen, som er underskrevet af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fremgår det at:

'... da vaccinerne i tilvalgsordningen ikke generelt anbefales af Sundhedsstyrelsen, da personkredsen som udgangspunkt må forventes at være fortrinsvist yngre personer uden øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19...'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet, men de ønskede ikke at svare på kritikken. De henviste blot til tidligere svar og pressemeddelelser.