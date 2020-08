Ekspert: Magtfuld embedsmand bærer et tungt ansvar

'Det bliver mere og mere interessant': Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, vil ikke svare på, om han fortalte regeringen om Søren Brostrøms advarsler før nedlukningen af Danmark

Fik statsminister Mette Frederiksen (S) at vide, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, advarede mod den omfattende nedlukning af Danmark, få timer før det blev meldt ud til befolkningen?

Eller valgte departementschefen i Sundhedsministeriet, Per Okkels, at tilbageholde advarslerne?

De spørgsmål rejser sig, efter Ekstra Bladet har fremlagt en hidtil ukendt mailudveksling mellem Per Okkels og Søren Brostrøm.

- Per Okkels påtager sig det noget tunge ansvar, at han sorterer i det, der kommer videre til regeringen. Her er der nogle meget klare faglige advarsler, og dem lader han så ikke komme videre, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Brostrøm blev ignoreret da landet lukkede

‘Overladt til en regeringsbeslutning’

Mailudvekslingen viser, at Brostrøms før det historiske pressemøde 11. marts advarede om, at en nedlukning af skoler, børnehaver og vuggestuer var ude af proportioner.

Per Okkels svar lød:

'Proportionalitetsprincippet i de første uger har jeg således undladt og overladt til en regeringsbeslutning.'

Det får nu Sten Bønsing til at efterlyse svar.

- Det bliver mere og mere interessant, hvad Okkels har taget videre i processen, og hvad han har sagt til regeringen. Om han positivt har sagt, at det her er en anbefaling, eller om han bare har sagt ingenting, vel vidende at i hvert fald Brostrøm var klart imod, siger han.

Intern magtkamp: Satte Brostrøm på plads

Vil ikke svare

Sten Bønsing mener, at det er problematisk, hvis Okkels har tilbageholdt advarslerne:

- Det er et problem, fordi en del af de faglige vurderinger, som embedsmændene kommer med, går jo netop på proportionaliteten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Magnus Heunicke vil ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål i sagen. Foto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Hverken Per Okkels og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ønsker at udtale sig til Ekstra Bladet.

‘Sundheds- og Ældreministeriet har ingen kommentarer og henviser til den igangsatte ekspertundersøgelse om de mange beslutninger, der blev truffet, da pandemien ramte Danmark. Det arbejde vil ministeriet aktivt bidrage til,’ skriver Sundhedsministeriet.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Brostrøm.