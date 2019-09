Ekspert: Margrethe kan intet gøre

Dronning Margrethe udtaler torsdag, at den amerikanske præsident stadig er velkommen i Danmark. Det er en usædvanlig situation, fordi det er første gang, at et statsoverhoved udskyder et besøg

- Det er en usædvanlig situation Danmark og regeringen er havnet i.

Sådan lyder analysen fra kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen, efter at dronning Margrethe for første gang siden Trumps aflyste statsbesøg kommenterede episoden.

- Hidtil har der ikke været en lignende situation, hvor et statsoverhoved har udskudt et planlagt statsbesøg, tilføjer han.

Men dronningens udmelding chokerer ikke eksperten, fordi Danmark er en meget nært allieret af USA, og har et meget tæt forhold både historisk og i dag.

- Og derfor er dronningen og statsministeren selvfølgelig interesseret i at den amerikanske præsident kommer på besøg. Derfor holder man selvfølgelig fast i, at hans invitation stadig står ved magt, fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

- Det kan jo ske

Tidligere torsdag kommenterede dronning Margrethe for første gang Trumps aflysning af statsbesøget i Danmark.

Her fortalte dronningen, at den amerikanske præsident forsat er velkommen.

- Det kan jo ske, at man bliver nødt til at aflyse et besøg, og så må man se, om det bliver gentaget senere.

- Jeg regner med, at det snarere bliver, at han siger: 'Nu kan jeg godt', fordi invitationen står ved magt, lød det fra dronningen.

Aldrig set før

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, har man aldrig tidligere oplevet en lignende situation, så proceduren findes ikke for at kunne invitere igen uden et afslag på den første invitaiton.

- Dronningen kan ikke gøre andet, end hun gør her. Hun kan ikke sende endnu en invitation. Det eneste hun kan gøre er, at sige at den invitation, som han allerede har fået, står ved magt. Man kan formelt set ikke invitere ham igen, når han på den måde udskyder det, afslutter Lars Hovbakke Sørensen.