Ekspert med dyster udmelding efter euro-fald

Det europæiske finansmarked vågnede mandag op til et chok, efter euroens værdi er dykket til det laveste niveau i 20 år.

Konkret betyder det, at en euro nu kun koster 0.9879 dollar.

Euroens fald skyldes først og fremmest, at Putin har lukket for gasledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid, forklarer Bjørn Tangaa Sillemann, senioranalytiker hos Danske Bank, til Ekstra Bladet.

- Energi styrer de finansielle markeder lige nu, og Europa er mere eksponeret over for energikrisen end andre økonomier, fordi den stammer fra krigen i Ukraine. Euro-området importerer energi, så den lukkede gasledning svækker alt andet lige den europæiske økonomi og euroen, forklarer Bjørn Tangaa Sillemann.

Ifølge ham kan energi blive en meget begrænsende faktor for økonomien over vinteren.

Annonce:

- Vi har set i andre lande, at der bliver lagt planer for, hvordan man vil begynde at spare på økonomien, og det vil formentlig sprede sig. Vi kan se på de finansielle markeder her til morgen, at futures-priser (forventningerne til fremtidige priser, red) på gas og el er steget rigtig meget. For mange virksomheder vil det betyde, at det bliver dyrere at producere, og der vil nok være mange, som vil spekulere i, om det kan betale sig at producere, uddyber Bjørn Tangaa Sillemann.

Det er især den del af industrien, der bruger meget energi, eksempelvis produktion af metaller, der står for skud og kan være nødt til at stoppe produktionen, forklarer han.

Større pres på inflationen

Det er dog ikke kun den energitunge industri, som euroens fald kommer til at påvirke negativt. Danskerne kommer nemlig også selv til at kunne mærke, at deres pung bliver lettere i takt med at euroen bliver mindre værd.

- Når euroen bliver svækket, så bliver den danske krone også svækket, og så bliver det dyrere at importere, hvilket skaber et større inflationspres i økonomien. For forbrugerne betyder det dyrere varer, forklarer Bjørn Tangaa Sillemann.

Annonce:

For danskernes privatøkonomi ser det desværre ikke ud til, at euroen kommer til at stige i værdi lige foreløbig - tværtimod. Senioranalytikeren hos Danske Bank forventer nemlig, at euroen kommer til at blive svækket yderligere i forhold til dollaren.

- Der er ingen tvivl om, at der en risiko for, at det bliver en grim vinter. Vi forventer egentlig, at europæisk økonomi skal lidt ned i gear, så den får en blød landing, hvor vi ikke ser en kraftig stigning i arbejdsløsheden. Men der er en risiko for, at det bliver meget værre. Det er der ingen tvivl om, forklarer han til Ekstra Bladet.

Risiko for recession

På torsdag tager Den Europæiske Centralbank endnu en konsekvens af de høje energipriser og inflation, da renten vil blive hævet, forklarer Bjørn Tangaa Sillemann.

Når Centralbanken bliver nødt til at stramme hårdere op ved at hæve renten, så kan det ifølge Bjørn Tangaa Sillemann sætte økonomien i kraftigere bakgear.

Annonce:

- Der er ingen tvivl om, at økonomien er overophedet lige nu. Den opererer over potentiale, så der er ikke noget i vejen med, at vi har en periode med lav eller negativ vækst. Sådan skal det helst gå, så vi kan få inflationen ned, siger han og fortsætter:

- Men der er en risiko for, at vi kommer ind i en rigtig recession, hvor arbejdsløsheden kan stige ret kraftigt. Og der må man bare sige, at hver gang vi får de her dårlige nyheder om energileverancer, så øger det risikoen for, at vi kommer ind i et rigtig grimt scenarie.

Senioranalytikeren hæfter sig særligt ved, at forbrugertilliden i Europa er 'meget, meget lav':

- Det er ikke slået ud i privatforbruget endnu, men det er der bare en stor risiko for, at det gør, når folk begynder at få højere energiregninger. Der er nogle meget store energiregninger forude for meget af Europas befolkning, som virkelig vil sætte købekraften under pres henover vinteren.

Konkurrencedygtige priser

Europæiske eksportvirksomheder kan dog til en vis grad glæde sig over euroens fald, forklarer Bjørn Tangaa Sillemann.

Annonce:

For disse virksomheder betyder en billig euro nemlig, at de bliver mere konkurrencedygtige på priser, når de skal eksportere varer ud af Europa - for eksempel til USA.

- Vi forventer, at vi går ind i en periode, hvor det nok vil begynde at være størrelsen på efterspørgslen, der afgør, hvor mange varer du kan sælge. I sådan en situation er det en klar fordel at kunne være konkurrencedygtig på prisen, hvilket de europæiske eksportvirksomheder i det mindste glæde sig over. Men for de virksomheder, der bruger meget energi, er den udvikling, vi ser lige nu, nok et større minus end plus, slutter Bjørn Tangaa Sillemann, senioranalytiker hos Danske Bank.