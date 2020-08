Ekspert: Mundbind bliver et centralt våben i Danmark

Myndighederne vil anbefale mundbind langt mere offensivt, hvis antallet at coronasmittede fortsætter med at stige, forudser ekspert

Vi kommer til at se mundbind overalt i Danmark, hvis antallet af coronasmittede fortsætter med at stige. Mundbind kommer nemlig til at spille en helt central rolle, når myndighedernes fremover skal forsøge at bremse smitten.

Det forudser Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet.

- Jeg forventer helt klart, at det vil ændre sig, hvor intenst vi skal bruge det, efterhånden som smittespredningen stiger, siger Jens Lundgren.

Han understreger, at det er vigtigt, at man fortsat følger de velkendte råd om at holde afstand og afspritte hænderne.

- Mundbind erstattet ikke de andre basale ting, vi har lært os. Det er et supplement, der er kommet til, fordi nu ved vi, at det virker, siger han og peger på, at der hele tiden kommer ny dokumentationen for, at mundbind har en effekt.

Senest har et studie offentliggjort i The Lancet vist, at mundbind kan reducere risikoen for at blive smittet med op mod 80 procent.

Regeringen dropper lempelse af forsamlingsforbud

Kunne bruges mere offensivt

Indtil videre anbefaler Sundhedsstyrelsen danskerne at bruge mundbind i den offentlige transport i myldretiden.

Men ifølge Jens Lundgren er det sandsynligt, at vi snart kommer til at se mundbind i eksempelvis supermarkeder og på 'offentlige steder, hvor folk klumper sammen'.

- Det er sådan, befolkningen skal vænne sig til, at det kommer til at være, siger han.

I Aarhus oplever man en bekymrende stigning i antallet af smittede, og myndighederne har oprettet tre såkaldte hotspots - særlige risikoområder - i byen. Dog uden at anbefale dem, der bevæger sig derind, til at bruge mundbind.

Sagen er ifølge Jens Lundgren er eksempel på, hvordan man fra myndighedernes side kunne være mere offensiv fremover.

- Man kunne godt forestille sig, at man allerede nu var mere offensiv i Aarhus, siger Jens Lundgren.

Se også: Dansk professor skal lede global indsats for coronamedicin

Ja, vi ændrer holdning

Da coroavirus ramte Danmark i foråret, var der ingen anbefalinger om at bruge mundbind i Danmark, mens man i andre lande så dem overalt.

Jens Lundgren forklarer, at man i Danmark har ventet på, at der kom dokumentation for virkningen.

- Evidensen for, at det virker, er steget voldsomt i forhold til, hvad vi vidste i marts. Så ja, vi ændrer mening, når vi ved mere. Når vi gør det, så anbefaler vi også anderledes, siger Jens Lundgren og uddyber:

- Når vi anbefaler noget, så er det ikke vores egen holdning, men noget, der har baggrund i den videnskabelige litteraltur. Den udvikler sig selvfølgelig. Vi får hele tiden ny viden, så folk kan bare være glade for, at vores anbefalinger ændrer sig over tid.

Enhedslisten kræver mundbind i den offentlige transport