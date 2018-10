Ekspert om afvisning af direktør: Danske Bank har gjort noget usædvanligt

Danske Banks bestyrelse havde håbet på at få den interne kandidat Jakob Aarup-Andersen som administrerende direktør, men deres ansøgning til Finanstilsynet er blevet afvist.

Danske Bank havde dog slet ikke behøvet at sende en ansøgning til Finanstilsynet for at få ham forhåndsgodkendt. De kunne bare have ansat ham, siger ekspert i ledelse og ansat ved Aalborg Universitet Lars Krull til Ekstra Bladet.

Finanstilsynet afviser Danske Banks direktørkandidat

- Bare det at bede om at få godkendt direktøren er usædvanligt, fordi efter bestemmelserne behøver en direktion kun at anmelde, at man indsætter en ny direktør. Derefter skal Finanstilsynet komme efterfølgende og sige, hvis de ikke mener, at direktøren har erfaring nok, siger Lars Krull.

Efter Jakob Aarup-Andersen er blevet afvist, fortsætter Jesper Nielsen som midlertidig afløser for Thomas Borgen, som forlod banken i forbindelse med hvidvasknings-skandalen.

Strengere standarder

Finanstilsynet afviste Jakob Aarup-Andersen som Danske Banks næste topchef, fordi de mener, at han har brug for mere erfaring. Men det er nok de færreste kandidater, der ville blive blåstemplet af Finanstilsynet ved en forhåndsgodkendelse, siger Lars Krull.

- Hvis tilsynet skal kunne stå inde for en mand, skal han næsten være supermand. For man skal ikke kunne komme tilbage sige, at han ikke er god nok.

- Når de har bedt om en forhåndsgodkendelse af en person, bliver der anlagt en noget strengere standard, for hvis Finanstilsynet efterfølgende kommer og siger, at han ikke er god nok, så har de et problem, hvis han gik igennem en forhåndsgodkendelse, siger han.

Lars Krull fortæller videre, at man godt kan stikke en finger i jorden hos Finanstilsynet, men det er ikke det samme som at sende dem en forhåndsgodkendelse.

Bjørnetjeneste

Nu må Danske Banks bestyrelse se sig om efter en ny kandidat til chefstolen. Det undrer Lars Krull, at bestyrelsen gjorde sig det besvær at sende ansøgningen til Finanstilsynet.

- De har i hvert fald ikke gjort Jakob Aarup-Andersen en tjeneste. Hvis de ville ham, skulle de bare have anmeldt ham uden en forhåndsgodkendelse.

- Hvorfor har de så gjort det?

- Det er svært at sige, men jeg tror, at bestyrelsen har villet dække sig ind, og at de ikke vil lave flere fejl.

- Hvad mener du egentlig med, at de ikke har gjort ham en tjeneste?

- Det er netop ledelsens ansvar at ansætte en direktion til at varetage ledelsen af virksomheden. Det skal de jo bare gøre.

- Har de gjort ham en bjørnetjeneste?

- Jeg synes, at hvis de vil have ham som direktør, skulle de bare have anmeldt ham. Men det er for sent nu. Nu har de fået en tilkendegivelse.