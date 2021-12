Ekspert om beauty camps: - Er det virkelig niveauet?

Som Ekstra Bladet omtalte fredag, bliver unge rundt om i landet hvert halve år inviteret til en såkaldt 'Beauty Camp', som er arrangeret med opbakning fra ungdomsskoler i hele landet.

Arrangørerne bag fastholder selv, at målet er at skabe relationer blandt pigerne og ikke så meget at lære at lægge make-up, men ifølge en ekspert i pædagogisk psykologi er det svært for alvor at lægge andet i det.

- Jeg synes godt, vi kan rejse et lille advarselsflag og sige, er det virkelig niveauet for, hvad vi vil tilbyde unge mennesker i vores samfund, som i forvejen lider under forventningspres og perfekthedskultur? For det er jo perfekthedskurser, siger Lene Tanggaard, der er professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, til Ekstra Bladet.

- Så selvom man måske pakker det ind som introduktion til frisøruddannelsen og lignende er det måske ikke det, de unge ser det som?

- Nej, ikke nødvendigvis. Men det afspejler en tendens i samfundet, siger hun.

Meget unge

Hun undrer sig især over, at det er unge helt ned til 13 år, der er målgruppen for arrangementet.

- Jeg synes, at det som 13-årig er meget tidligt basalt set at skulle forholde sig til sig selv som et objekt for andres opmærksomhed på det ydre.

- Men hvis det bliver gjort ordentligt og med en pædagogisk sans, tager man selvfølgelig ikke skade af det. Det kommer også meget an på, om man i forvejen har et godt selvværd, for så kan man jo selvfølgelig tåle hvad som helst, men jeg kan godt forestille mig, at nogle af deltagerne kan få uheldig opmærksomhed rettet mod deres udseende, siger hun.

Hun fortæller, at hun især hæfter sig ved, at de unge skal gå 'catwalk' under opholdet.

- Det er fint nok, at modeller skal lære at gå catwalk, men jeg synes, det er en underlig kompetence at lære små børn, hvordan de træder op på en scene og gebærder sig på den her kropslige måde og udstiller sig selv.

Hun henviser til en undersøgelse i Sydkorea, som Politiken har omtalt, hvor det bliver beskrevet, at unge i Sydkorea er bekymrede over deres fremtidige karriere, karakterer i skolen og deres udseende.

- Så jeg vil sige, vi bør træde varsomt her, for det er på en måde den her perfekthedskultur, der bliver støttet her, siger hun.

Kan lige så godt gå til spejder

Hun understreger igen, at en 'beauty camp' også kan gøres ordentligt, så det bliver en god oplevelse for pigerne.

- Men mon ikke man også kan få styrket sit selvværd ved at gå til spejder eller lignende med noget mere selvforglemmende.

- Det er vigtigere for børn i den alder at beskæftige sig med noget andet end sig selv. Det er vigtigere at blive optaget af noget end at lære at lægge neglelak på sig selv, for det kan de altid lære senere, siger hun.

En stribe af landets ungdomsskoler står bag de såkaldte beauty camps, men det mener Lene Tanggaard ikke nødvendigvis er problematisk.

- Det er trods alt garant for en eller anden form for pædagogisk lede. Men ungdomsskolerne er selvfølgelig også ude på et marked, hvor de skal sælge deres ting, så det afspejler nogle tendenser, der er i tiden, siger hun.