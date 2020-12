Ekspert om corona-mutation: - Ro på!

Den nye coronavariant med det mundrette navn N439K skaber bekymring hos Statens Serum Institut, fordi mutationen ifølge SSI viser tegn på nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer.

​​​Men behøver vi at være bekymrede for den nye coronavariant?

Ifølge Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme, kan det koges ned til en simpel besked.

- Min besked er: Ro på. Min anden besked er, at det minder os om, hvor vigtigt det er at have en meget grundig global overvågning over, hvordan virus opfører sig. Den her virus er ikke færdig med at mutere. Den har muteret over 4000 gange allerede siden januar.

- Der er mange af de mutationer, der ikke betyder noget, og så er der nogle mutationer, der får en skærpet opmærksomhed. Den her har en skærpet opmærksomhed omkring sig. Men derfra og til at sige: Nu virker vaccinerne ikke længere, er der altså et meget langt stykke, siger Jens Lundgren til Ekstra Bladet.

Ny mutation bekymrer Statens Serum Institut

Opdager flere mutationer

Mange mutationer bliver opdaget i Danmark. Og det er ifølge Jens Lundgren, fordi Danmark ligger i den absolutte top, når det kommer til at segmentere virus.

- Hatten af for Seruminstituttet, fordi Danmark er et af de lande, der virkelig segmenterer mange virus. Og derfor er chancen for, at vi finder de her mutationer meget højere end i Afrika, selvom der er ligeså meget coronavirus der, som her.

- Englænderne er på samme niveau som os, og derfor findes de her mutationer hos os. Vi skal simpelthen vænne os til, at de her problematikker opstår, så medierne ikke hver gang går i gult. Det dur ikke, siger han.

Indtil videre har den nye coronavariant ikke kostet liv i Danmark, viser SSI's rapport om N439K-varianten af coronavirus.

Vaccine-effekt

Afdelingschef på Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, udtalte tidligere, at der er bekymring for effektiviteten af vaccinen over for N439K-varianten.

Men den er ingen grund til panik, fortæller Jens Lundgren.

- Der er lidt bekymring omkring vaccineeffekt, kan jeg forstå. Og til det vil jeg sige, at vi efterhånden har kortlagt det her Spike-protein på virus ned til mindste detalje.

- Fordi der er et område, der muterer, betyder det ikke, at en vaccine, som skaber antistoffer mod en række forskellige stoffer end Spike proteinet, så ikke virker. De her ting skal vi vænne os til kommer, siger Jens Lundgren.

Spike-proteinet er væsentligt, da det er det protein, som virus bruger for at trænge ind i en celle. Efter en naturlig infektion danner mennesker antistoffer over for Spike-proteinet.

De potentielle covid-19 vaccine kandidater er baseret på dette protein.

Vi skal vænne os til nye mutationer, siger professor Jens Lundgren, der her ses i en lidt yngre udgave. Arkivfoto: Jan Sommer

Mindre smitsom

Der har været stort fokus på forskellige mutationer af coronavirus. Især har den engelske corona-variant trukket overskrifter, fordi den vidste sig at smitte i rekordfart. Men det ser ikke ud til at være tilfældet ved N439-K-varianten.

- Den mutation vi snakker om, som der er fokus på, er opstået tilbage i maj. Den ser ikke ud til - i modsat i den fra England - at gøre virus mere smitsom.

- Det ser ikke sådan ud, ellers ville den, ligesom den engelske variant, kommet til at dominere meget hurtigere. Den engelske variant blev fundet i september. Jeg er slet ikke bekymret for den her variant, siger Jens Lundgren.

FAKTA om N439K Fakta om N439K-varianten N439K varianten har mutationen N439K i Spike proteinet.

Den blev første gang set i Rumænien i maj 2020.

Der er øget fokus på N439K-varianten, fordi et nyt studie peger på, at den kan være mindre følsom over for neutraliserende antistoffer.

N439K er fundet i store dele af Europa.

Den er dog mest udbredt i Irland, Tjekkiet, Schweiz og England.

Derudover er der fundet tilfælde af N439k i Australien og New Zealand

