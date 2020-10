Ekspert om coronaregler: Det giver ingen mening

Hvorfor må børn gå til fodbold og spejder, mens voksne ikke må?

Hvad er logikken i, at der må sidde lige mange tilskuere til en fodboldkamp i Parken som på indendørs koncertsteder?

Ifølge Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, er det svært at se de sundhedsfaglige argumenter for flere af regeringens restriktioner.

- Det ser ud til, at man bare gerne vil have flere restriktioner, siger hun om flere af de tiltag, som nu træder i kraft.

Er du under 21 år må du være op til 50 personer til sport og fritidsaktiviteter. Er du over 21 år, er loftet 10 personer. Foto: Maud Lervik/Polfoto

Idræt og foreninger

En af de restriktioner, som ifølge Else Smith er ulogiske, er det loft, der nu bliver sat over, hvor mange vi må være til sport og fritidsaktiviteter.

Fra 26. oktober til 2. januar er der sat en grænse på 50 personer for idræt- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år.

For alle over 21 år er loftet 10 personer. Og netop den grænse giver ingen mening, mener Else Smith.

- Aldersgrænsen på 21 år er fuldstændig arbitrært valgt. Der er ikke nogen dokumentation for, at det er der, det skal skille. Det ser besynderligt ud. Der er 1 person under 50 år, der er død af corona i Danmark, så hvorfor grænsen skulle gå ved 21 år, kan jeg ikke forklare, siger Else Smith.

Hendes bedste gæt er, at regeringen formentlig vil sikre, at børn og unge kan få en så normal hverdag som muligt.

- Det kan være noget mentalt-hygiejnisk, at man gerne vil gøre livet så normalt som muligt for børn. Vi har jo mange problemer med børn og unge. Der er masser af mistrivsel, selvskade og angst. Så det skal vi tage alvorligt. Men der er intet sundhedsfagligt belæg for aldersgrænsen, siger hun.

Tilskuere

En anden restriktion, som er svær at finde de gode argumenter for, er det såkaldt 'store' forsamlingsforbud på 500.

Det betyder, at der fortsat højst må være 500 tilskuere til såvel en superligakamp i Parken, som har plads til 38.000, som til en indendørs koncert på et spillested.

Igen en regel, som Else Smith godt kan forstå, hvis man som fodboldfan har svært ved at acceptere.

- Der er langt mindre smitsomhed, når vi er ude, end når vi er inde. Så det giver ikke mening, at det er det samme, hvis det er et stort stadion og et lille stadion, eller når det er ude og inde, siger Else Smith, som heller ikke kan gennemskue, hvordan man kan nå frem til grænsen på 500.

- Det er ikke logisk. Der er meget af det her, som er nogle beslutninger, som man ikke kan argumentere for sundhedsfagligt. Det kunne lige så godt være 400 som 1.000. Man har besluttet sig for noget, og så bliver det voldsomt ulogisk, siger hun.

Peter Sommer spillede som den første koncert i Vega i København efter genåbningen i august foren 450 tilskuere. Foto: Valdemar Ren/Polfoto

Nul salg efter 22

En af de centrale punkter i Mette Frederiksens nye restriktioner er, at der indføres et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22. Forbuddet gælder fra mandag den 26. oktober til 2. januar 2021.

Restauranter, cafeer og barer skal også lukke klokken 22.

- Som jeg forstår det er det ud fra den logik, at når musikken spiller, og vi bliver berusede, så glemmer vi fornuften. Det kan man jo godt følge. Men at man så siger, at man slet ikke kan sælge alkohol. Det forstår jeg ikke, siger hun og peger på, at det kan være et forsøg på at stoppe de spontane fester, der er opstået på gaderne og foran kiosker i løbet af sommeren.

Flere steder i landet har man oplevet, at unge holder fest på gaden, når barerne lukker klokken 22. Foto: Philip Davali

- Jeg har bare ikke set noget dokumentation for, at det er der, smittespredningen er foregået. Så det virker mere som et moralsk tiltag, siger Else Smith, som generelt har svært ved at se logikken i, at eksempelvis restauranter og andre steder, hvor man sidder ned, ikke kan holdes åbne til senere end klokken 22.

- Jeg er overbevist om, at der med de ordnede forhold på restauranterne sagtens kunne være åbent til senere. Det er jo ikke der, folk vælter rundt, siger hun.

Else Smith er tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen. Foto: Jens Dige/Polfoto

Generelt mener den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, at der burde være færre regler og mere tiltro til, at vi kan holde afstand, spritte af og hoste i ærmet.

- Jeg er ikke så meget til restriktioner. Jeg er mere til, at man understøtter det, vi ved virker, og at vi prøver at gøre det lettest muligt for os allesammen, så vi kan leve så normalt som muligt, siger Else Smith.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på kritikken.