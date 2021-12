Ekspert om dansk folke-aktie: Sælg!

Sælg, lyder opfordringen nu fra Sydbank til alle dem, der har investeret i folkeaktien SAS.

Det oplyser banken i et analysenotat udarbejdet af aktieanalysechef Jacob Pedersen, skriver Euroinvestor.

Meldingen kommer, efter at selskabet er kommet med et regnskab, som Jacob Pedersen betegner som 'svagt'.

'SAS halter efter konkurrenterne i tilpasningen til den nye virkelighed, og regnskabet giver ikke afgørende beviser for, at selskabet er på vej til at indhente efterslæbet,' lyder det i aktie-analysen, som fortsætter:

'Prisfastsættelsen er overordentlig dyr, og risikoen for en kapitalrejsning reel, men dog ikke påkrævet her og nu'.

Færre forretningsrejsende

I sin analyse skriver Jacob Pedersen, at man forudser, at SAS' indtægter vil falde med flere milliarder svenske kroner.

'Vi anslår fortsat, at færre forretningsrejsende vil sænke SAS’ indtægter varigt med fem til otte milliarder svenske kroner årligt. Uden nye besparelser kommer SAS simpelthen ikke til at tjene penge,' skriver han.

'Selv om SAS formentlig kan undgå, at en (næsten) tom pengekasse tvinger selskabet ud i en livsnødvendig kapitalrejsning allerede i 2022, er det bestemt sandsynligt, at selskabet alligevel henter mere kapital inden for det næste års tid'.

Corona kan spænde ben

Aktieanalysechefen gør opmærksom på, at selv efter aktiens markante kursfald er SAS’ børsværdi stadig omkring 80 procent højere end inden coronakrisen.

'På mange måder afspejler SAS-aktien derfor slet ikke den finansielle og indtjeningsmæssige virkelighed. Tilbagevenden til overskud kræver flere besparelser og mere produktive overenskomster med de ansatte. Det kan blive en intern kamp,' skriver han og fortsætter:

'Samtidig halter SAS bagefter flere konkurrenter i et tiltagende konkurrencepræget marked,' lyder de fra Jacob Pedersen.

Også corona kan spænde ben for SAS-aktien, lyder det.

'Endelig kan genåbningseuforien fordufte på kort sigt, mens covid-19 hen over vinteren måske afføder flere rejserestriktioner. Sammen med en vis risiko for en kapitalrejsning peger det mod et svært afkastmiljø for SAS-aktionærerne'.