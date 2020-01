Ekspert om dansk spion: En af de vigtigste

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Spionen 'Bret' i Danmark var af helt afgørende betydning for Polens efterretningstjeneste under den kolde krig.

Han spillede nemlig en central rolle - både i planlægningen af en mulig invasion af Danmark og som spion bag fjendens linjer, hvis Tredje Verdenskrig brød ud.

Det forklarer historiker Przemysław Gasztold fra Institut for National Erindring (IPN), som har gennemgået sagen.

- Jeg vil sige, at han var en af de vigtigste polske militære spioner i Danmark. Det var ikke nemt at rekruttere gode, loyale spioner blandt danske statsborgere. Bret havde polske rødder, men var dansk statsborger.

- Han var en af de vigtigste militære agenter, forklarer Przemysław Gasztold og peger på, at Bret flere gange var i direkte kontakt med efterretningstjenestens hovedkontor i Warszawa og ikke blot med den lokale afdeling i Danmark.

- Den lokale spion-station kendte til hans arbejde, men flere møder blev styret fra Warszawa.

- Det understreger vigtigheden af ham, siger Przemysław Gasztold, der er forfatter til adskillige bøger om den kolde krig og er ved at kulegrave de polske invasionsplaner mod Danmark sammen med en gruppe danske forskere.

Vigtige opgaver

Przemysław Gasztold forklarer, at Bret udførte vigtige opgaver, som skulle bruges direkte i planlægningen af en mulig invasion af Danmark med atomvåben.

- Når du planlægger et komplekst angreb, skal du indsamle alt, og så har du analytikere til at vurdere, om det var vigtigt. Brets opgave var at levere alt, hvad han kunne finde.

Brets helt store fordel var, at han havde dansk statsborgerskab og derfor lettere kunne bevæge sig rundt i landet uden at komme under mistanke for at være spion.

Især hvis den politiske situation spidsede til, og en mulig krig var under opsejling, ville han få en hovedrolle i Danmark.

- Han skulle være en del af det territoriale forsvar ved udbruddet af Tredje Verdenskrig.

- Hans hovedopgave var at observere tropper, militær-skibe i Aarhus Havn og observere mobiliseringen af hærens tropper i lokalområdet og kommunikere med Warszawa. Han skulle informere om alle optrapninger af krigen, forklarer Przemysław Gasztold.

Nægter alt

Bret - eller Bogdan, som hans rigtige navn er - afviser over for Ekstra Bladet, at han nogensinde har været spion for Polen. Det vurderer den polske historiker dog ikke, der kan være nogen tvivl om.

- Det er en af strategierne blandt mange tidligere spioner. De blev lovet, at dokumenterne aldrig ville blive frigivet.

- Derudover var de ikke informerede om, hvad mapperne indeholdt, og de kunne heller ikke få adgang til dem, så de vidste ikke, hvad der stod i deres mapper, siger Przemysław Gasztold.

