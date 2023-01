Ekspert om Erdogan: - Bruger Paludans stunt til egen fordel

Den tyrkiske præsident, Erdogan, har ikke haft noget godt at sige om Rasmus Paludans seneste koranafbrænding foran den tyrkiske ambassade. Men det betyder ikke, at Erdogan ikke vil bruge det til sin egen fordel, mener ekspert

Befinder du dig et sted, hvor der har været uroligheder som følge af Paludans demonstration i Stockholm? Så vil vi gerne høre fra dig. Send en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Rasmus Paludans seneste koranafbrænding, som han udførte foran den tyrkiske ambassade lørdag 21. januar med tilladelse fra de svenske myndigheder, har sat gang i en del international postyr.

Blandt andet er der kommet en lavine af demonstrationer i en lang række lande, herunder Tyrkiet. Og mandag kulminerede det hele i en meddelelse fra den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, om, at han ikke ville støtte et svensk NATO-medlemskab.

Udmeldingen kommer ikke umiddelbart som nogen overraskelse, da der længe har været spændinger i relationen mellem Sverige og Tyrkiet, forklarer Tyrkiet-kender Deniz Serinci, der blandt andet har skrevet flere bøger om Tyrkiet.

Annonce:

Men ifølge ham er der altså også noget andet på spil fra Erdogans side.

- Erdogans stærke reaktion handler formentlig om, at han gerne vil vise sig frem op til det tyrkiske valg. Han vil gerne sende et signal til sit bagland om, at 'se, jeg er den der forsvarer muslimernes ære.'

Artiklen fortsætter under billedet ...



- Så man kan sige, at Erdogan spiller ind på Paludans stunt og bruger det indenrigspolitisk?

- Uden tvivl.

- Erdogan vil bruge Paludans demonstration til egen fordel ved at fremstå som den store stærke leder, der forsvarer muslimernes og Tyrkiets ære og som den leder, der tør sætte Vesten på plads. Det giver point i hans bagland.

Skaffer stemmer på det

Deniz Serinci fortæller, at Tyrkiets reaktion kommer oven på en lang periode med 'opsparet vrede' rettet mod Sverige.

Annonce:

- Sverige har altid været en torn i øjet på Tyrkiet. Først støttede de kurdiske oprørsgrupper i Syrien, dernæst gav de husly til flere medlemmer af den tyrkiske Gülen-bevægelse, og senest har der været episoderne med Erdogan-dukken, og nu Paludans koranafbrænding.

- Så det blev ligesom dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Artiklen fortsætter under billedet ...



- Men Rasmus Paludan har jo brændt mange koraner af førhen, uden Erdogan har reageret. Hvorfor reagerer han så stærkt nu?

- Altså til dels foregik det jo foran den tyrkiske ambassade, hvilket de sikkert har opfattet som en provokation.

- Derudover er den her 'opsparede vrede' mod Sverige en populær sag i Tyrkiet, som appelerer til mange tyrkere. Så nu hvor det tyrkiske valg nærmer sig, vil Erdogan bruge hele situationen til at skaffe stemmer fra tyrkerne ved at spille på rollen som 'den store stærke leder'.

'Beskytter af muslimernes ære'

Deniz Serinci mener dog ikke, at Erdogan er glad for Rasmus Paludans demonstration, selvom han altså kan bruge den til sig egen politiske fordel.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Annonce:

- Nej, det vil jeg ikke mene. Set ud fra et muslimsk synspunkt vil man aldrig blive glad for at koranen bliver brændt af.

- Men der er som sagt ingen tvivl om, at han bruger det indenrigspolitisk for at vise sit bagland og befolkningen, at han er 'den der beskytter muslimernes ære, deres profet og den hellige bog'.

Paludans stunt er gået verden rundt, og flere officielle personer har allerede reageret. Blandt andet har Tjetjeniens præsident fordømt koranafbrændingen, USA har kaldt handlingen for 'respektløs', mens den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at det er 'skamfuldt'.

Men noget tyder altså på, at den tyrkiske præsident kan, og vil, vende Plaudan-stuntet til sin fordel.

Statistisk vanvid: To Rasmus Paludan'er - har næsten identiske liv