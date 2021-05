Ekspert om FE-afsløring: - Giver ridser i vores omdømme

Forsvarets Efterretningstjeneste lod den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionere mod Angela Merkel og andre toppolitikere fra Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

Det skriver DR søndag aften.

Flemming Splidsboel, der er seniorforsker i global sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, mener, at det er en skidt sag for Danmark, at det nu er blevet afsløret, at FE har tilladt USA at spionere mod vores nabolande og tætte allierede.

- Det vil gøre skade på vores forhold til de lande, der er blevet aflyttet, fordi man formoder, at vi har et særligt forhold til hinanden, hvor vi behandler hinanden ordentligt, siger han.

- Det er noget, der giver ridser i vores omdømme. Vi er kendt som den pæne dreng i klassen, siger han.

Han fortæller, at det vidner om, at man vil gå langt på det her område.

- Det er en beskidt branche. Når vi kigger ind i toppen af efterretningsverdenen, så tager amerikanerne hvad som helst, og når de bliver opdaget, så siger de undskyld, men de gør det igen.

Flere danske politikere er kommet op i det røde felt på grund af søndagens afsløring. Blandt andet skriver SF's politiske ordfører Karsten Hønge på Twitter, at man vil kalde forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hækkerup i samråd, mens han spørger, om danske efterretningstjenester er USA's forlængede arm.

Andre kan gøre det samme

Flemming Splidsboel siger, at andre lande meget vel kan have samme aftale med USA om at spionere mod danske toppolitikere.

- Der er ingen tvivl om, at amerikanerne også forsøger at aflytte danske toppolitikere. Det sker hver eneste dag, så mange er opmærksomme på, at det foregår.

Afsløringen kommer i kølvandet på en undersøgelse fra august sidste år, hvor Tilsynet med Efterretningstjenesterne overleverede en fire bind lang redegørelse til forsvarsminister Trine Bramsen (S), hvor det blandt andet kom frem, at FE havde tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet.

Få et overblik over skandalen, der rullede i august 2020.

Derudover udsendte tilsynet en pressemeddelelse med historisk hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste. Det fik Trine Bramsen til at suspendere den øverste ledelse i FE.

Dagens afsløring sætter navn på nogle af de toppolitikere, der er blevet spioneret imod. Det drejer sig blandt andet om Tysklands kansler Angela Merkel, Tysklands daværende udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier og daværende oppositionsleder i Tyskland Peer Steinbrück.