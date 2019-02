Ekspert om gamer-trend: - Det er fuldstændig sindssygt

Efter man i Belgien gjorde det ulovligt at gamble med rigtige penge i computerspil, har flere efterlyst det samme i Danmark. Der er dog ikke belæg for det i lovgivningen

Belgien er foregangsland, når det kommer til at kæmpe mod griske spilproducenters pengemaskiner i form af betting i computerspil.

Se også: Vil gøre populær gamer-trend ulovlig

Ifølge Spillemyndigheden omfattes det dog ikke af den danske spillovgivning, når man gambler i eksempelvis fodboldspillet FIFA for at få bedre spillere. FIFA-ekspert Simon Juul Mortensen håber, at man gør noget ved det, fordi nogle helt unge personer ender i situationer, som minder om ludomani.

- Der er jo en grund til, at de ændrede ting ved Counter-Strike skins, hvor du kunne 'bette'(gamble, red.), for du fik jo fandme ludomaner ud af 12-årige knægte, siger han.

Brugte 32.000 kroner

FIFA-spillet bliver hvert år større og større som esport. Her konkurrer de i den specifikke del af spillet, som hedder 'Ultimate Team', hvor man selv skal samle et hold ved at købe spillere, som andre brugere sætter til salg på et marked i spillet.

Spillerne købes for en fiktiv valuta, som man optjener ved at spille kampe eller ved at sælge sine egne spillere. Der er dog en anden måde, man kan tjene penge på væsentligt hurtigere - nemlig ved at betale rigtige penge for nogle pakker med spillere.

- Det er jo også en kæmpe indtægtskilde for dem. Vi havde en spiller i eSuperligaen, som brugte 32.000 kroner på pakker, og det er fuldstændig sindssygt, når man tænker over det. At du skal bruge så mange penge på at få et nogenlunde hold, som du kan spille med

- 'Ultimate Team' er så populært, så vi er lidt ude i, at det skal være det her. Men hver gang vi skal det, så skal vi også på en eller anden måde tvinge spillerne til at købe pakker. Det kunne da være fedt at finde noget, der var mere fair, siger Simon Juul Mortensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ronaldo er en af de populære spillere i FIFA, som er meget svære at få fat i. Det er denne type kort, som brugerne kan sætte deres hold med. Screenshot.

Ændring i loven

Som flere andre peger Simon Juul Mortensen på, at man bør følge Belgiens eksempel og se på, om der er belæg i den danske lovgivning for at indføre et stop over for salget af 'FIFA-points'.

- Der skal på en eller anden måde laves noget lovgivning, for det er sindssygt, hvad de trækker af penge lige nu på det her. Især når man tænker på, hvor mange der bliver sure på spillet, men alligevel fortsætter. Det er jo et ret tydeligt tegn på ludomani.

- Så jeg vil da helt klart sige, at der skal ske et eller andet inden for lovgivningen, for det kan jo stikke helt af. Det kan jo være alle spil og alt, hvad du laver, hvor du til sidst ikke kan følge med, medmindre du betaler en masse penge, siger han.

Spillemyndigheden skriver i en mail til Ekstra Bladet, at man deltager i et forskningsprojekt, som skal kortlægge unges forhold til gambling i computerspil. Derudover deltager man i et internationalt samarbejde, som skal se nærmere på de uklare linjer mellem gaming og gambling.

Skal gambling i et computerspil omfattes af den nuværende lovgivning, er der tre kriterier: Der skal være et indskud, et element af tilfældighed samt mulighed for en gevinst. Gevinsten skal dog kunne omsættes til økonomiske midler, og her falder langt de fleste computerspil fra.

Lovgivningen er forældet

Det er ofte ikke muligt at omsætte de virtuelle gevinster direkte til økonomiske midler, men de giver i stedet en følelsesmæssig værdi eller en status, som andre brugere ikke har.

Psykolog hos Center for Ludomani Johan Eklund mener dog, at denne type af gevinster skal inkluderes i spilleloven, så man kan udøve større kontrol over for gambling blandt mindreårige i computerspil.

- Jeg synes, at spillelovgivningen er forældet, og jeg synes, at den skal opdateres, så gevinsten ikke bare skal være økonomisk, men også kan have stor status eller psykologisk gevinst, siger han.