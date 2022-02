Ekspert om gasledning: - Det rammer Putin hårdt

At Tyskland vil bremse godkendelsen af Nord Stream 2, rammer Ruslands pengeinteresser, fastslår ekspert

Tyskerne har taget ét stort skridt i den eskalerede konflikt omkring Ukraine.

Tirsdag eftermiddag kom det nemlig frem, at vores naboland har besluttet at bremse godkendelsen af den omdiskuterede gasledning Nord Stream 2.

Og denne beslutning har stor betydning for både den tyske og russiske økonomi, siger Anders Puck Nielsen, der er forsvarsekspert og orlogskaptajn i Forsvarsakademiet.

- Det er et stort skridt, for der er tale om en væsentlig gasledning. Beslutningen betyder også, at man rammer store russiske og tyske pengeinteresser, fortæller han til Ekstra Bladet.

Nord Stream, der også passerer dansk farvand, løber mellem Vyborg i Rusland og Lubmin i Tyskland. Anders Puck Nielsen siger også, at tyskerne vil mærke konsekvenserne af den store beslutning.

- Man rammer også hele spørgsmålet om forsyningssikkerhed af gas i Tyskland. Derudover skal man huske, at tyskerne er meget afhængige af gas i øjeblikket.

- Men beslutningen vidner om, at Tyskland er parate til at gå langt i deres fordømmelse af Rusland, afslutter Anders Puck Nielsen.

Nord Stream 2 blev færdigbygget i september, hvor den også blev testet. Den er fortsat ikke sat i drift.

I skrivende stund vides det ikke, hvor længe godkendelsen bremses.