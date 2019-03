Ekspert om Googles nye satsning: - Det er en 'gamechanger'

Googles annoncerede tirsdag aften dansk tid en ny streamingtjeneste for computerspil, som de kalder 'Stadia'. Det er fremtiden for spilverdenen, mener den danske spilekspert Thomas Bense

Google udgiver på et uspecificeret tidspunkt i 2019 en ny tjeneste.

Den skal hedde Stadia og er en tjeneste af typen 'cloud-gaming', som er navnet for en type af streamingtjenester til computerspil.

Den type tjenester vil der kommer mange flere af i fremtiden, mener den danske spilekspert og stifter af Pixel.tv, Thomas Bense.

Gamingens svar på Netflix

Cloud-gaming er i sig selv ikke et nyt koncept. Andre har prøvet, men ingen har endnu haft stor succes på området.

- Det er en ting, som jeg selv og andre, der arbejder inden for spilverdenen, har holdt øje med i lang tid, fordi der igennem noget tid har været tale om, at mange forskellige arbejder på at lave gamingens svar på Netflix. Det er det, som Google også vil nu, siger Thomas Bense.

Selvom Google har udviklet sin egen controller, så er det alligevel muligt at bruge controllere fra andre producenter, hvis de kan tilkobles via bluetooth. Foto: Stephen Lam / Ritzau Scanpix

Ifølge spileksperten arbejder flere store producenter som Microsoft og Playstation også på at lave en løsning til streaming af computerspil. De kigger alle i høj grad på, hvad der sker i tv- og filmverdenen, hvor særligt Netflix har stor succes.

- Googles største udfordring i forhold til det her, det bliver, at det kommer til at handle meget om, hvem der har det bedste udbud af spil. Og lige nu har Google ikke rettighederne til nogen særligt store spil, siger han.

Microsoft og Playstation har begge været en del af spilbranchen i lang tid, og derfor har de allerede rettighederne til flere store spil. Google skal derfor til at gøre sig attraktiv for spiludbydere, hvis Stadia skal blive en succes.

- Når vi kommer et sted hen, hvor det her er oppe at køre, og folk kender det, så handler det om, hvem der har de bedste spil. Præcis som vi ser med tv- og filmstreamingsplatforme lige nu.

- Derfor laver Google deres eget spilstudie, og de har brug for, at de laver nogen gode spil, som sikrer dem noget eksklusivt indhold, siger Thomas Bense.

Hvad er det nye? Googles nye satsning skal revolutionere spilverdenen. Men hvordan adskiller det sig egentlig fra alle de konsoller og computere, som allerede findes? For at spille et computerspil i dag kræver det, at man enten har en fysisk disk, eller at man downloader spillet ned på eksempelvis sin computer eller playstation. Det vil Google nu væk fra ved at lave en streamingtjeneste præcis som Netflix, hvor man for et månedligt beløb får adgang til et udvalg af spil. Disse spil kan man så åbne direkte, uden at skulle installere eller downloade noget som helst. Tjenesten kommer til at fungere på alle de enheder, som de fleste af os allerede har i hjemmet. Det vil sige, at man kan spille sit spil gennem både sin smartphone, bærbar eller tablet. Så tilkobler man blot en controller ved hjælp af bluetooth, og så er man ellers klar til at spille.

Kræver god forbindelse

Noget af det vigtigste, når man spiller et computerspil online, det er, at det kører glat uden nogen problemer med forbindelsen.

- Når man spiller Counter-Strike eller Call of Duty, hvor det handler om at komme hurtigt af sted og skyde de andre, så skal det bare fungere.

- Der er noget andet, man skal tage højde for, end hvis man bare ser en film. Når den lige står og loader i to sekunder i en film, så gør det jo ikke noget, men det vil være en katastrofe, mens man spiller et online spil, siger spileksperten.

Thomas Bense tror dog, at alle de største producenter allerede er godt stillet på dette punkt, fordi de er vant til at behandle store mængder data og har serverkapacitet til at drive det.

Stadia kommer ifølge Google til at fungere på alle de enheder, som man allerede bruger i hverdagen. Man kan altså både spille på sin computer, smartphone eller tablet. Foto: Stephen Lam / Ritzau Scanpix

En stor fremtid

Thomas Bense er spændt på udviklingen af cloud-gaming, fordi han mener, at det kan være fremtiden for spilverdenen.

- Der er så mange store firmaer som Google, Microsoft og alle mulige andre, som godt kan se, at hvis de får et månedligt abonnement fra brugerne, så har det en kæmpe værdi.

- Jeg synes, det er super spændende, fordi det kommer til at være en seriøs gamechanger. Lige pludselig er det her med at have fysiske spil eller at downloade spil sekundært, siger Thomas Bense.

Google har endnu ikke offentliggjort prisen for et abonnement på deres nye tjeneste. Thomas Bense forventer dog, at prisniveauet vil ligne det, som man kender fra tv- og filmstreaming.

- Det vigtige er, at dem, der har det fedeste bibliotek af spil, de vinder kampen i sidste ende, siger han.

Google forventer at lancere Stadia senere på året.