Ekspert om hyped energidrink: - Den er ikke sund

Til trods for at være blevet omtalt overalt på sociale medier, lader det til, at Prime bare er en banal læskedrik

En sodavand uden brus.

Det er stort set alt, som læskedrikken Prime, der i de seneste dage har været det store omdrejningspunkt for børn og teenagere i hele landet, kan prale af at være.

Skulle man tro rygterne på internettet, er der nærmest ikke noget, den eftertragtede drik ikke kan gøre. Vil du være bedre til at game? Prime. Skal du skifte colaen ud for et sundt alternativ? Prime. Skal du slå Usain-bolts rekord i 100-meter løb? Prime.

Men det lader altså til, at Prime, ikke alligevel er et så sundt eller spændende alternativ, som hypen ellers gerne vil have dig til at tro.

- Der er ikke noget i Prime, som er sundt for børn eller voksne.

Sådan lyder konklusionen fra Lars Ove Dragsted, der er professor og sektionsleder for idræt og ernæring ved Københavns Universitet

- Jeg kan se, at de har tilsat nogle aminosyrer i drikken. Men der findes ikke noget ordentlig dokumentation på, at lige de her aminosyrer skulle have en sundhedsmæssig effekt. Og så har de har udskiftet sukkeret med sødestoffer i stedet.

Endnu en sodavand

Ifølge Lars Ove Dragsted, er der ikke noget markant over læskedrikken udover den usædvanlige store begejstring for en ganske almindelig drikkevare.

- Prime adskiller sig ikke fra andre drikkevarer, såsom en Cola Zero. Det er hverken specielt sundt eller specielt farligt. Det er egentlig bare en sodavand uden brus.

Han mener også, at Prime blot er endnu et eksempel på noget, som markedsføres som noget sundt, på trods af ikke at være det. Hvilket er et generelt på problem på fødevaremarkedet.

- Red Bull ramte det samme segment. Folk der er villige til at gøre noget, fordi alle andre gør det.

Den rene lemmingeeffekt

Og den konklusion bakker lektor i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet Susanne Pedersen op om.

Ifølge hende handler det ikke om selve drikken, men det at være en del af en gruppe og fankultur, hvor børnene føler, at de kommer tættere på deres idoler.

- Cool-faktor har en stor infldydelse. Logan Paul og KSI har skabt et image om troværdighed, og at man kan være sej ligesom dem, hvis man køber det her produkt. Det lyder virkelig basalt, men det er i bund og grund den mekanisme, det handler om, fortæller hun og fortsætter:

- Influencere skaber det, vi forskere kalder parasociale forhold. Det betyder at, du kommer meget tæt på og ved rigtig meget om influcenceren, men de ved ikke en dyt om dig. Det afspejler lidt et venskab, som kun går en vej. Derfor er man nok heller ikke så kritisk, når de begynder lancere et eller andet produkt.