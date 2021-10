Ekspert om julefrokoster: - Folk skal tænke sig om

Vi nærmer os december og dermed også sæsonen for julefrokoster.

Efter lang tid, hvor nedlukninger har spoleret de flestes sociale arrangementer, har mange set frem til igen at kunne slå sig løs med venner og kollegaer.

Den seneste uge har vi i Danmark dog set en markant stigning i antallet af smittede, og derfor er der ikke noget at sige til, hvis man er blevet bekymret for årets store julefrokost. Det er vi!

Derfor har vi talt med virolog Allan Randrup Thomsen om, hvorvidt vi skal frygte, at en nedlukning igen kommer til at sætte en dæmper på festlighederne.

- Ummiddelbart ser jeg ikke nationale restriktioner lige i nabolaget. Selvom vi har stigende smitte, så er det begrænset, hvor mange der er på hospitalet, og det er sundhedsvæsenets kapacitet, der er afgørende, siger Allan Randrup Thomsen til Ekstra Bladet.

- Men folk skal tænke sig om af hensyn til sig selv og den nære familie i forhold til, om de skal gå til de her julefrokoster. Det vigtigste, man kan gøre, er at lade sig vaccinere, siger professoren.

Derfor er vaccinationer vigtige

Vaccinationerne er altafgørende, når det kommer til at begrænse indlæggelser, lyder vurderingen.

- Næsten alle de ældre, der bliver indlagt, er vaccineret, så de får et mildere forløb, end de ellers ville have fået, og derfor skal de heller ikke ligge der så længe. Derfor er det bedste, man kan gøre, at blive vaccineret, siger Allan Randrup Thomsen.

Du siger, at sundhedsvæsenets kapacitet er afgørende. Betyder det, at smittetallene ikke har nogen betydning, når det kommer til at vurdere, hvorvidt en nedlukning kan blive nødvendig?

- Der kan altid spille noget ind. Vi kan også komme i en situation, hvor sygefraværet giver så store problemer, at samfundet alligevel er lukket delvist ned. Men for mig er det ikke sandsynligt, at vi får nationale nedlukninger.

Du afviser flere gange nationale nedlukninger. Er det fordi, du forventer, at der vil komme lokale nedlukninger?

- Et eller andet kommer der til at ske. Ishøj er skredet over den grænse, man har på nuværende tidspunkt. De skal foretage sig et eller andet. Det bliver lidt problematisk, men man kunne godt forestille sig, at der vil blive foretaget noget på det lokale plan, som vil minde om det, vi har gjort hidtil, siger Allan Randrup Thomsen.

Virologen oplyser dog, at nationale nedlukninger kan komme i spil, hvis vi går en hård influenza-sæson i møde. Ekstra Bladet har tidligere talt med Andreas Steno, der er chafstrateg hos Nordea, om netop det scenarie. Her kan du læse, hvorfor han forventer yderligere nedlukninger.