Ekspert om kortere isolation: En rigtig god idé

Det vil være en god idé at forkorte isolationsperioden helt ned til tre dage, mener ekspert

Arbejdspladser rundt om i landet bliver i øjeblikket presset af højt sygefravær, da flere medarbejdere må gå i isolation efter at have været smittet med corona.

Lige nu skal man først bryde sin isolation 48 timer efter, man ikke længere har symptomer. Har man ingen symptomer, så skal man være i isolation en uge.

Men måske behøver personer, der har testet positiv for corona, faktisk ikke at være så længe i karantæne. Det mener professor emeritus i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet Eskild Petersen.

Han kalder til TV 2 det en god idé at forkorte perioden ned til fem dage eller helt ned til tre dage, hvis man ikke har symptomer på tredjedagen og kan tage to negative lyntest med 12 timers mellemrum. Det vil få folk hurtigere tilbage på arbejde.

Eskild Petersen frygter ikke, at en kortere isolationsperiode vil bidrage til en alvorlig stigning i smittetallene.

- Det her vil få folk tilbage på arbejdsmarkedet, og risikoen (for at smitte andre, red.) er lille i en situation, hvor der i forvejen er udbredt smitte i samfundet, siger Eskild Petersen til TV 2.

Både Dansk Erhverv, Dansk Industri og flere borgerlige partier har efterlyst en kortere isolationsperiode for at få medarbejdere, der er i isolation efter at være blevet smittet med coronavirus, hurtigere tilbage på arbejde,